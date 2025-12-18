Minsal confirma primer caso de subclado K de influenza A(H3N2): reiteran llamado a la vacunación

El Ministerio de Salud (Minsal), a través del Instituto de Salud Pública (ISP), confirmó la detección en el país del subclado K de influenza A(H3N2). El hallazgo se produce en un contexto de descenso sostenido de la actividad de esta enfermedad a nivel nacional y corresponde a una variante genética cuya circulación global era esperada por las autoridades sanitarias.

La confirmación se logró gracias a la intensificación del análisis de secuenciación de muestras de influenza A(H3N2) que el ISP realizó durante las últimas semanas, a solicitud del Minsal y en el marco del fortalecimiento de la vigilancia genómica. Este subclado K es una variante que ha circulado ampliamente en otras regiones del mundo desde agosto de 2025.

Es probable que en los próximos días se identifiquen más muestras positivas para este subclado a medida que se completen los análisis pendientes.

De acuerdo a la autoridades sanitarias, la situación epidemiológica actual en Chile se caracteriza por un descenso sostenido de la actividad de influenza desde hace varias semanas, de acuerdo con la vigilancia de virus respiratorios del ISP. Los indicadores de vigilancia sindrómica muestran que tanto los casos de infección respiratoria aguda grave (IRAG) como de enfermedad tipo influenza (ETI) también se encuentran a la baja. Hasta la fecha, no se ha observado un aumento en la gravedad clínica de los casos ni un incremento en las hospitalizaciones relacionadas con influenza A(H3N2), lo que es consistente con lo reportado a nivel internacional respecto al subclado K.

🔴[COMUNICADO] Minsal confirma detección de subclado K de influenza A(H3N2) en Chile El Ministerio de Salud, a través del Instituto de Salud Pública (ISP), informa la detección del subclado K de influenza A(H3N2) en muestras analizadas en el país. Este hallazgo era esperado dado… pic.twitter.com/QRmTdNRzAs — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) December 18, 2025

El Ministerio de Salud explicó que el subclado K es una variante del virus de la influenza A(H3N2). La influenza es un virus que cambia de manera natural con el tiempo, y estos cambios dan origen a distintas “ramas” del mismo virus, llamadas subclados. Es importante destacar que el subclado K no corresponde a un virus nuevo ni distinto, sino a una forma esperable de evolución del virus de la influenza estacional que ya circula en el mundo. La evidencia disponible indica que la vacuna de 2025 contra la influenza continúa entregando protección frente a enfermedad grave y hospitalización, y se espera que esta protección sea mayor con la vacuna de 2026.

El sistema de vigilancia de influenza de Chile continuará monitoreando estrechamente la evolución del virus y sus variantes. La detección del subclado K demuestra que los sistemas de vigilancia genómica nacionales están funcionando adecuadamente para identificar cambios en los virus circulantes.

El Minsal reitera el llamado a completar el esquema de vacunación contra influenza, especialmente en los grupos de mayor riesgo: adultos de 65 años y más, embarazadas, personas con enfermedades crónicas, niños entre 6 meses y 5 años y trabajadores de la salud. La vacunación sigue siendo la mejor herramienta para prevenir enfermedad grave, hospitalización y muerte por influenza. Para la población de mayor riesgo se indica el tratamiento con antivirales.

Además, se recomienda mantener medidas preventivas básicas como el lavado frecuente de manos, la etiqueta respiratoria al toser o estornudar, quedarse en casa si presenta síntomas respiratorios y consultar oportunamente ante síntomas de gravedad. El Minsal mantendrá informada a la población sobre cualquier cambio relevante en la situación epidemiológica a través de sus canales oficiales.