Mladen Yopo y acciones de EEUU contra Venezuela: "Están probando para poder intervenir en el caso cubano"

En un nuevo episodio de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, el presidente Donald Trump finalmente no declaró la guerra, pero sí señaló que lo que está ocurriendo es un bloqueo y que el país caribeño le quitó a la potencia norteamericana sus derechos energéticos.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el analista internacional, Mladen Yopo, afirmó que ve poco probable que se desencadene un conflicto armado propiamente tal. Sin embargo, recalcó que las acciones de Estados Unidos en Venezuela van en contra del principio de soberanía consagrado en la Carta de Naciones Unidas y que por lo tanto, se está pasando a llevar el derecho internacional.

“La intervención unilateral sin fundamento es una violación al derecho internacional y a la Carta de Naciones Unidas. Estados Unidos está transgrediendo lo que son las normas básicas de convivencia de los países”, aseguró Yopo.

Requerido acerca de las implicancias que podría tener la intervención de Estados Unidos en Venezuela, sobre el resto de Latinoamérica, el doctor en Ciencia Política indicó que no solo es un precedente negativo para nuestra región, sino que “para todo el mundo, porque quiere decir que aquí lo que está primando es una concepción realista de la fuerza”.

Yopo explicó que “la posibilidad de contar con fuerza es lo que de alguna medida está permitiendo las acciones internacionales y no elementos de justicia, de cooperación sobre la base de acuerdos entre los países. Aquí lo que se está instaurando es la ley del más fuerte”, dijo.

Consultado sobre si se podría llevar a cabo una invasión de otros países latinoamericanos, el analista recordó que “la intervención unilateral de Estados Unidos ha estado presente durante mucho tiempo”, en distintos países, desde algunos más cercanos como Panamá, hasta otros más lejanos como Irak.

De acuerdo al investigador, en el caso específico de Venezuela, “Trump tiene toda una concepción transaccional”. “Él lo que quiere es buscar réditos, tanto internos como externos. Y en este caso, los réditos están dados fundamentalmente por el petróleo. Él de alguna forma está cobrando petróleo, un petróleo que no es de él, para empezar, pero aparte de eso, tiene efectos demostrativos frente a otras áreas”, observó.

A su juicio, “el caso de Venezuela se convierte en un test, en un caso de prueba, frente al tema cubano. Hoy día están ahogando a un régimen que evidentemente no es legítimo, que es el régimen de Maduro, pero más allá de eso, están probando el tema para poder intervenir futuramente, o de alguna forma, en el caso cubano”, planteó.

“No sé si EEUU está dispuesto a tener otro Vietnam”

Mladen Yopo coincidió con la postura de otros analistas, respecto a que una guerra entre Estados Unidos y Venezuela podría tener un impacto importante en la ola migratoria desde el país caribeño a otros lugares de la región.

No obstante, el experto también sostuvo que ve difícil que se lleve a cabo un conflicto armado “porque en el fondo yo no sé si Estados Unidos está dispuesto a tener otro Vietnam, a tener otro Afganistán, donde tuvo que salir con la cola entre las piernas y donde hubo grandes costos en vidas”.

“Yo creo que si se van a meter en Venezuela va a ser a través de acciones específicas, como ya la están teniendo a través de lo que es el manejo electrónico, a través de la guerra cibernética, en el caso de PDVSA (Petróleos de Venezuela) u otros elementos que son fundamentales para el régimen”, sugirió.

Yopo argumentó que Trump tiene una situación compleja a nivel interno, porque no hay un respaldo a la intervención de Estados Unidos en otros países, y eventualmente, le podría costar las elecciones parlamentarias de medio término.

“Ahora, si hay un conflicto armado, evidentemente va a haber mayores migraciones y fundamentalmente los que van a estar más afectados van a ser los países fronterizos, el caso de Brasil o el caso de Colombia, pero eso va a afectar a toda la población de la región”, zanjó.