Organizaciones y personas migrantes instan a Boric a realizar una regularización urgente: “Tiene el deber ético”

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Personas Migrantes, más de 100 organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, académicos, personas migrantes y ciudadanos chilenos dirigieron una carta al Presidente Gabriel Boric solicitando la implementación urgente de un proceso de regularización migratoria en Chile.

La fecha, establecida por Naciones Unidas, busca reconocer el aporte de las personas migrantes, visibilizar sus derechos y generar conciencia sobre las múltiples problemáticas que enfrentan a nivel global.

En la misiva, las y los firmantes plantearon que las personas migrantes se han transformado en “una de las poblaciones más deshumanizadas del mundo” y que esta realidad se sigue expresando con especial crudeza en el contexto nacional. Desde su experiencia directa en territorios, organizaciones e instituciones vinculadas a las migraciones, aseguraron que quienes residen en Chile “están atravesando uno de los momentos más adversos de las últimas décadas”, enfrentando un clima marcado por la xenofobia, el racismo y la criminalización.

En ese contexto, las organizaciones y personas firmantes apelaron de manera directa al rol del actual gobierno. “Pensamos también que su gobierno, por los principios que lo animaron, tiene el deber ético de abordar esta situación”, sostuvieron en el texto. En particular, recuerdan que la implementación del Empadronamiento Voluntario de Personas Migrantes generó una expectativa concreta de avanzar hacia una regularización, señalando que esta medida “generó la fundada esperanza de que podría conducir a un proceso de regularización”.

Waleska Ureta, directora nacional del Servicio Jesuita a Migrantes, en un punto de prensa tras la entrega de la carta, aseguró que un proceso como el que piden aportan en “fortalecer la cohesión social” y en darle “continuidad a la política pública de empadronamiento que esta misma administración impulsó”.

“Son 182 mil personas que se empadronaron y esperamos que el Presidente pueda acoger esta solicitud. La regularización permite que, como todos esperemos, llevemos como país una migración segura, ordenada y regular”, resaltó.

Asimismo sostuvo que “la única manera que van a poder aportar con todo lo que traen de los países de origen es a través de la regularización”. “Y que puedan entrar al circuito formal de la sociedad a través de trabajos dignos, formales, poder tener acceso a derechos y a poder cotizar, aportar a la economía de manera dinámica”, manifestó Ureta.

Desde una perspectiva de política pública, la carta subrayó que permitir la regularización de la situación migratoria no solo responde a un enfoque de derechos humanos, sino que también genera beneficios transversales.

“Los abordajes serios, responsables y fundados de los temas migratorios han mostrado evidencias claras de que permitir a las personas migrantes que regularicen su situación documentaria (…) es una acción que implica beneficios para todos”, afirmaron, destacando impactos positivos tanto para las personas migrantes como para el Estado, los municipios, los actores económicos y la sociedad chilena en su conjunto.