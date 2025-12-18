PAIG no será eliminado: Minsal asegura que nueva circular busca informar a las familias

Ante las críticas de organizaciones sociales y el debate generado en el Congreso, el Ministerio de Salud (Minsal) explicó los alcances de la nueva circular que regula el ingreso de niños, niñas y adolescentes trans menores de 14 años al Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG). La cartera enfatizó que el programa no será eliminado y que la medida busca garantizar que las familias cuenten con información adecuada antes de autorizar la participación de sus hijos.

La Circular N°8, emitida el pasado 5 de diciembre en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Presupuestos 2025 (Ley N°21.722), establece que, para participar en el PAIG, los menores de 14 años deberán contar con un consentimiento informado de padres, madres o representantes legales. La instrucción, dada a conocer en los últimos días, ordena a todos los servicios de salud utilizar un documento formal de autorización, para lo cual bastará el consentimiento de uno de los padres o tutores legales.

Desde el Ministerio de Salud aclararon a BioBio Chile que esta circular no suspende ni elimina el programa, sino que regula su acceso conforme a la normativa vigente. “El PAIG continúa funcionando como un programa de acompañamiento psicosocial, orientado al bienestar integral de niños, niñas y adolescentes”, señalaron.

Asimismo, reafirmaron su compromiso con “una atención respetuosa y centrada en derechos” y aseguraron que seguirán trabajando para que la implementación del programa sea clara, segura y oportuna para las familias y los NNA.

La normativa también advierte que ejercer presiones, amenazas o cualquier forma de coacción para obtener la autorización constituirá una vulneración grave al principio de probidad. Según explicaron desde el Minsal, la esencia de la medida es asegurar que las decisiones se tomen con pleno conocimiento. “El objetivo es garantizar que las familias estén plenamente informadas”, concluyeron.