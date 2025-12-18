Programa radial de la U. de Chile dedicado a Gabriela Mistral finaliza su ciclo tras más de 20 capítulos

En el marco de la conmemoración de los 80 años desde la obtención del Premio Nobel de Literatura por parte de Gabriela Mistral —primera persona en América Latina en recibir este reconocimiento—, Radio Universidad de Chile y la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones cerraron el ciclo del programa radial Sembrando América en el mundo, cuyo último capítulo fue transmitido el jueves 18, completando más de 20 emisiones dedicadas a relevar la vida, obra y legado de la poeta.

El espacio fue desarrollado a partir de una articulación entre Radio Universidad de Chile, la Dirección de Comunicaciones, la Dirección de Extensión y el Archivo Central Andrés Bello de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones. Bajo el lema Sembrando América en el mundo, escogido por la Casa de Bello para esta conmemoración, el programa buscó poner en valor la vigencia del pensamiento mistraliano a ocho décadas de la obtención del Nobel.

Conducido por las periodistas Francisca Palma, Diana Porras, Catalina Araya, Francisca San Martín y Monserrat Lorca, el ciclo radial consideró una nutrida agenda de entrevistas y conversaciones con especialistas, creadoras y creadores, investigadoras e investigadores, así como representantes del mundo académico, cultural y artístico.

A lo largo de sus más de 20 capítulos, el programa entrevistó a Fernanda Vera, Gladys González, Jaime Quezada, Alicia Salomone, Soledad Falabella, Elizabeth Horan, Carmen Letelier, Magda Sepúlveda, Yenny Ariz, Rodrigo Torres, Bosco Cayo, Juan Guillermo Prado Ocaranza, José Goñi, Jorge Benítez, Gabriel González, Silvia Sandoval, Catherina Ratinoff, José Navarro, María José Barros, Lina Meruane, Esteban Correa y Dusan Martinovic, abordando desde múltiples perspectivas el legado mistraliano. Asimismo, el espacio permitió revivir el lanzamiento del libro “Gabriela Mistral y la Universidad de Chile”, reforzando el vínculo entre la poeta y la Casa de Bello.

Sembrando América en el mundo se consolidó como un espacio de reflexión y diálogo que no solo destacó la universalidad de la poeta nacida en Vicuña, sino que también profundizó en su vínculo con la Universidad de Chile, con América Latina y con la defensa de la educación pública, ofreciendo una mirada integral sobre su legado.

Transmitido a través de la señal 102.5 FM de Radio Universidad de Chile, el programa abordó diversos ejes temáticos, entre ellos las redes de socialización cultural construidas por Gabriela Mistral; su relación con escritoras y pensadoras latinoamericanas; la recepción interdisciplinar de su obra, especialmente en las artes; su lectura desde el pensamiento feminista contemporáneo; y su poesía como expresión de identidad y sensibilidad continental.

La vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, Pilar Barba, señaló que este programa radial da cuenta del compromiso sostenido de la Universidad de Chile por seguir promoviendo la figura y el legado de Gabriela Mistral, “no solo como una de las voces fundamentales de nuestra literatura, sino como una intelectual profunda, latinoamericana y universal”.

Asimismo, la vicerrectora destacó que el trabajo desarrollado por los distintos equipos involucrados “refleja una convicción institucional: mantener viva su obra, abrir nuevas lecturas y acercar su pensamiento a la comunidad. Como Universidad pública, seguiremos impulsando iniciativas que proyecten la imagen de Mistral y su vigencia cultural, educativa y social, fortaleciendo así nuestro rol en la construcción de memoria y sentido país”.

En tanto, la directora del Archivo Central Andrés Bello, Fernanda Vera, destacó la relevancia de esta instancia significativa para el Archivo Central. “Al ser una institución que resguarda y difunde el patrimonio es fundamental acercar estos conocimientos a la comunidad. Contar con la posibilidad de realizar un programa de radio, donde especialistas entregan sus conocimientos al público en sus hogares, nos nutre como Archivo y sentimos que cumplimos nuestra misión de mediación en la divulgación del conocimiento”, subrayó.

A esto, la también representante de la Casa de Bello en la Comisión Asesora para la Conmemoración de los 80 años del Premio Nobel de Gabriela Mistral, recalcó que es especialmente “relevante para nosotros difundir el legado mistraliano considerando los vínculos que la poeta tuvo con la Universidad de Chile durante toda su carrera. A pesar de que no todos los lazos con la institución fueron formales, estos representaron conexiones suficientemente sustanciosas para validar su quehacer profesional, apoyar su carrera al Nobel y ser partícipes de la despedida que le dio el pueblo de Chile en el Salón de Honor del plantel de estudios”.

Asimismo, el Director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, enfatizó en la influencia literaria y geográfica de la poeta. “Hay muchas maneras de acercarse a ella y para poder abarcar todo, había que tener un coro de entrevistados de distintos lugares, de distintos acercamientos que pudieran dar cuenta de esa mirada integral”.

Además, el periodista expresó sus apreciaciones ante el cierre del programa. “A nosotros nos encanta tanto el resultado como la posibilidad de ver panorámicamente lo que podemos legar para el futuro. Un panorama bastante completo de lo que fue Gabriela Mistral y de lo que sigue siendo para nosotros”, expresó.

El director de Extensión de la Universidad de Chile, Fabián Retamal, indicó que el cierre de este programa radial es también un momento “para relevar el esfuerzo humano y colectivo que hubo detrás de Sembrando América en el mundo. Este espacio fue posible gracias al trabajo articulado y comprometido de distintas unidades de la Universidad de Chile, cuyos equipos pusieron en común saberes, tiempos y voluntades para llevar adelante una iniciativa que buscó poner en valor el legado de Gabriela Mistral desde múltiples miradas”.

En esa línea, Retamal explicó que, más allá del resultado editorial y comunicacional, “este programa refleja una forma de trabajo colaborativo, donde la extensión y la vinculación con el medio se construyen a partir del diálogo, la cooperación y el compromiso de las personas que sostienen el quehacer universitario”.

Finalmente, la directora de Comunicaciones de la U. de Chile, Mariela Ravanal, resaltó que mediante este programa radial “logramos articular y visibilizar distintos puntos de vista sobre la obra y legado mistraliano, disponibilizando estas conversaciones para que sea un material de consulta permanente. Esto es parte de nuestro rol público y comunicacional: poner al servicio de la ciudadanía información valiosa y de calidad”.

Con la transmisión de su último capítulo este jueves 18 de diciembre, Sembrando América en el mundo cerró un ciclo de más de 20 capítulos dedicados a relevar la vigencia del pensamiento y la obra de Gabriela Mistral, reafirmando el compromiso de la Universidad de Chile con la difusión de su legado cultural e intelectual.

Todos los capítulos del programa se encuentran disponibles para volver a escucharlos en la web de Radio Universidad de Chile, donde permanece alojado el archivo completo del ciclo. Asimismo, los contenidos también están disponibles en la plataforma Spotify, permitiendo el acceso abierto y permanente a las más de 20 emisiones del programa.