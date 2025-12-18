Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 25 de marzo de 2026


Suspensión parcial de Línea 2 en hora peak generó problemas a los usuarios

Miles de personas afrontaron extensos retrasos para llegar a sus destinos, debido a un desperfecto técnico, que llevó a que se cerraran 12 estaciones. Una hora y media después, el servicio se restableció.

Miles de personas afrontaron extensos retrasos para llegar a sus destinos, debido a un desperfecto técnico, que llevó a que se cerraran 12 estaciones. Una hora y media después, el servicio se restableció.

Nacional

Una nueva falla del Metro de Santiago afectó esta mañana a varias estaciones de la Línea 2, especialmente en la zona sur de la Región Metropolitana, donde miles de personas debieron afrontar extensos retrasos para llegar a sus destinos.

La emergencia se inició a las 7:15 horas cuando Metro reportó el cierre de 12 estaciones: El Llano, San Miguel, Lo Vial, Departamental, Ciudad del Niño, Lo Ovalle, El Parrón, La Cisterna, El Bosque, Observatorio, Copa Lo Martínez y Hospital el Pino.

La razón fue un desperfecto técnico en uno de los trenes en la estación Lo Ovalle. El servicio estuvo disponible solo entre Franklin y Vespucio Norte por varios minutos hasta que a las 8:26 se retomó el servicio entre las estaciones La Cisterna y Vespucio Norte.

Las estaciones El Bosque, Observatorio, Copa Lo Martínez y Hospital El Pino siguieron cerradas hasta las 8:52, hora en que el servicio en la Línea 2 fue normalizado. El tren averiado será remolcado hasta la Estación El Pino, donde quedará estacionado a la espera de ser trasladado a talleres.

El gerente general de Metro, Felipe Bravo, informó que la falla técnica se debió a un “arco eléctrico, una especie de cortocircuito debajo del piso del tren”.

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