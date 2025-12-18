Universidad de Chile celebró sus logros deportivos del año en la Noche del Deporte Azul 2025

Este martes 16 de diciembre la comunidad deportiva de la Universidad de Chile se reunió para celebrar a los y las mejores del año, en una nueva edición de la Noche del Deporte Azul.

El primer reconocimiento entregado fue al «Espíritu Deportivo», que premió estudiantes de las diversas unidades académicas por su contribución al deporte universitario. Luego, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas obtuvo la copa de los Torneos Interfacultades (TIF) 2025. El podio lo cerraron la Facultad de Economía y Negocios, y la Facultad de Medicina, en el segundo y tercer lugar, respectivamente.

También se realizó el hito de cambio de mando del Centro Deportivo de Estudiantes (CDE), donde Laura Mlynarz entregó la presidencia a Javiera Andrade. Además, se entregaron reconocimientos a los miembros salientes del Consejo de Deportes.

Otro momento muy especial fue la entrega del reconocimiento «Egresada Destacada 2025», que recayó en Bárbara Hernández tras completar un año histórico luego de cruzar el doble nado del Canal de la Mancha y alcanzar su cuarto Récord Guinness. “La verdad es un tremendo privilegio poder no solo haber estudiado en la Universidad de Chile, si no también literalmente aprender a nadar en la Piscina Escolar. Hasta el día de hoy llevo mi chapita de la Universidad de Chile cuando compito y desde esa forma aprendí a nadar en aguas abiertas, haciendo el camino desde la natación clásica. El paso que dan ustedes al representar a la Universidad o salir de ella, es ser agentes de cambio”, declaró la nadadora tras recibir su galardón.

También, los seleccionados egresados y egresadas recibieron un reconocimiento, cerrando así su etapa deportiva en nuestra Casa de Estudios.

El punto cúlmine de la Noche del Deporte Azul fue conocer a los mejores del año. El entrenador de Taekwondo Mario Guerra se quedó con el premio. “Es muy emocionante, en realidad. Uno nunca espera poder recibir este tipo de reconocimiento, siempre se preocupa de trabajar para poder obtener resultados, sin pensar en lo que te van a entregar o agradecer”, afirmó.

La ganadora del «Chuncho de Oro» como mejor deportista 2025 fue Trinidad Ardiles, seleccionada de Natación. “Es demasiado bonito, en verdad no me lo esperaba, así que muy contenta de haber sido seleccionada por los capitanes, por mis compañeros y tener este reconocimiento vale mucho”, mencionó.

El otro ganador del «Chuncho de Oro» como mejor deportista 2025 fue Pablo Figueroa, seleccionado de Gimnasia Artística, que tuvo palabras de agradecimiento comentando que se encontraba “muy contento de poder lograr esto. No me lo esperaba, agradecer a todas las personas que estuvieron apoyándome siendo un pilar y a todas las personas que estén involucradas en el deporte”.

La vicerrectora de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, Josiane Bonnefoy, se manifestó muy contenta por el desarrollo de la ceremonia señalando que “siempre es una alegría muy grande llegar a fin de año con esta gran Noche del Deporte Azul, y ver la cantidad de deportistas que tenemos en la Universidad, la alegría que tienen, lo que ha significado para ellos el deporte en su trayectoria como estudiantes”.

Por su parte, Dylan Padilla, director de Deportes y Actividad Física, extendió sus felicitaciones a todos los ganadores de la Noche del Deporte Azul: “quiero felicitar a todos los premiados desde los Espíritus Deportivos, desde los egresados, los mejores deportistas, y, por supuesto, a quienes fueron elegidos «Chuncho y Chuncha de Oro, y al Mejor Técnico”.