Acuerdo Codelco-SQM: empresa estatal valora oficio de Contraloría y reafirma disposición a auditoría

Codelco valoró el oficio emitido por la Contraloría General de la República, en respuesta al requerimiento de un grupo de diputados y otros solicitantes, que da cuenta de la imposibilidad legal de ese organismo para pronunciarse sobre materias ya resueltas por los tribunales de justicia en relación con el acuerdo de asociación con SQM, y que confirma que no existen observaciones de fondo pendientes sobre dicho proceso.

La Corporación destacó, además, la decisión de la Contraloría de iniciar una auditoría, señalando que abordará este proceso con total transparencia y profesionalismo, tal como lo ha hecho frente a las revisiones realizadas por más de 20 organismos e instituciones nacionales e internacionales que han intervenido en las distintas etapas de esta asociación.

En ese contexto, Codelco subrayó que la auditoría permitirá ratificar la integridad, rigurosidad y solidez del proceso, incluyendo especialmente la contratación y el trabajo desarrollado por Morgan Stanley, asesor financiero que ha cumplido un rol fundamental en la estructuración de la asociación.

La compañía precisó que Stanley fue contratado mediante un proceso competitivo, en el que su propuesta resultó claramente diferenciadora frente a otros actores de primer nivel del sector, y que su labor se ha caracterizado por un enfoque técnico, riguroso y orientado a asegurar el máximo valor para el Estado en el desarrollo de esta alianza estratégica.

Por otra parte, con relación a la toma de razón de los contratos de arrendamiento entre Corfo y Minera Tarar Spa, filial de Codelco, la Corporación se encuentra a la espera de la resolución de la CGR tras el proceso que se inició en septiembre ante la autoridad administrativa.

Codelco reiteró su convicción de que este proceso se ha conducido con apego estricto a la legalidad, a los más altos estándares de gobernanza y en coherencia con el interés público, principios que seguirán guiando su actuación.