Gala Olímpica 2025: Martín Vidaurre y Martina Weil fueron elegidos los mejores del año

En un año de alto rendimiento para el deporte chileno, Martín Vidaurre y Martina Weil fueron reconocidos como los Mejores Deportistas de la Temporada 2025 en la Gala Olímpica, distinción otorgada por el Directorio del Comité Olímpico de Chile (COCh). La ceremonia se desarrolló en CasaPiedra y reunió a los principales exponentes del alto rendimiento nacional.

El presidente del COCh, Miguel Ángel Mujica, destacó el impacto de ambos atletas en la escena internacional. “Han hecho historia en sus deportes”, señaló, subrayando que la elección se dio en un contexto de múltiples logros chilenos en campeonatos mundiales y circuitos de élite.

En el caso de Vidaurre, el ciclista cerró una temporada excepcional al conquistar su primera Copa del Mundo como élite y alcanzar el subcampeonato del Circuito Mundial, sumando cinco podios planetarios que lo consolidan entre los mejores del mundo.

Por su parte, Weil firmó un 2025 de consagración: cuarta en el Mundial Indoor de Nanjing, novena en el Mundial de Tokio, tercer lugar en la Diamond League de Zürich y múltiple recordista nacional en los 400 metros planos. “Fue sorpresa. Estoy muy contenta, muy orgullosa. Saber que lo puedo repetir, porque probablemente tenga años mejores que este, me ilusiona un montón”, afirmó la atleta tras recibir el reconocimiento.

Reconocimientos de la Gala Olímpica 2025

Mejores Deportistas del Año

Martín Vidaurre (Ciclismo)

Martina Weil (Atletismo)

Actuaciones Deportivas Destacadas

Florencia Espiñeira (Ciclismo)

Sabrina Polito y Franco Barbano (Bochas)

Melisa Polito (Bochas)

Javier Villalón y Renato Bolelli (Pelota Vasca)

Pablo Guerrero y Alfredo Castro (Actividades Subacuáticas)

Andrés Guevara , Paula Herman y Felipe Robles (Vela)

Tomás Freire (Karate)

Mary Dee Vargas (Judo)

Team Chile de Rugby XV

Martina Weil (Atletismo)

Arley Méndez (Levantamiento de Pesas)

Martín Vidaurre (Ciclismo)

Anastasiia Velozo (Karate)

Valentina Toro (Karate)

Catalina Lorca (Patinaje)

Matías González (Esquí Náutico)

Raúl Pedraza (Patinaje)

Mejores Deportistas Juveniles

Gabriel Reyes , Guillermo Castillo y Eric Gauna (Patinaje de Velocidad)

Daniela Kretschmer (Esquí Náutico)

Trinidad Espinal (Esquí Náutico)

Ignacio Flores (Triatlón)

Team Chile de Remo

Nicolás Saab (Rugby)

Mejores Entrenadores del Año

Pablo Lemoine (Rugby)

Ahmed Solyman (Karate)

Julen Erazukin (Remo)

Premios Especiales