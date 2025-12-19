Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 26 de marzo de 2026


Juan Manuel Santa Cruz (Evópoli) y candidatura de Bachelet a la ONU: "Si el Estado de Chile la eligió, debe respetarse"

El timonel de la colectividad sostuvo que el presidente electo, José Antonio Kast, debe decidir si respalda la postulación de la exmandataria a la Secretaría General de las Naciones Unidas "velando por lo que mejor le conviene a Chile".

El timonel de la colectividad sostuvo que el presidente electo, José Antonio Kast, debe decidir si respalda la postulación de la exmandataria a la Secretaría General de las Naciones Unidas "velando por lo que mejor le conviene a Chile".

Política

El presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, abordó la postulación de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU) y la posición que debería adoptar el futuro gobierno de José Antonio Kast. El presidente electo ya adelantó que definirá si respalda o no dicha candidatura, razón por la cual solicitó una reunión con la exmandataria.

En el programa Desde la Redacción de La Tercera, Santa Cruz afirmó: “Yo pienso que los jefes de gobierno que hacen de jefe político dentro del país, cuando están hacia afuera hacen de jefe de estado. Y yo critiqué muchas veces al Presidente Boric porque en muchas de sus alocuciones respecto de situaciones en el mundo, en mi opinión, no estaba representando al Estado de Chile en su totalidad”.

Respecto a la candidatura de la expresidenta Bachelet, señaló que si el Estado de Chile ya la ha presentado “ha de ser respetada”. “En esa lógica yo soy consistente con esa opinión y creo que el presidente electo José Antonio Kast tiene que representar al Estado de Chile”, declaró.

Si el Estado de Chile tiene una candidatura presentada, en mi opinión, ha de ser respetada, salvo que haya, de verdad, algún cambio de escenario o algún cambio en la política interna o lo que fuere, que amerita ser un cambio. Pero como tal, o hasta antes que eso en el fondo, en mi opinión, ha de respetarse lo que el Estado de Chile ha presentado”.

En este contexto, Santa Cruz precisó que la revisión del caso por parte de Kast no debe basarse en “consideraciones políticas”. Al respecto, concluyó: “Eso tiene que ser mirando y velando por lo que mejor le conviene a Chile. Y si hay aquí la posibilidad de que Chile quede bien posicionado en el mundo producto de esta candidatura, ya sea porque tiene chance de salir electa o porque tiene la posibilidad de que Chile se dé a conocer al mundo de mejor manera, entonces a mí me hace sentido que esa candidatura continúe”.

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