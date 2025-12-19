Operación Apocalipsis: inicia formalización de 47 gendarmes y 23 civiles que integraban red de corrupción

Esta viernes inició en el 12° Juzgado de Garantía de Santiago la formalización de los 47 funcionarios de Gendarmería detenidos en el marco de la “Operación Apocalipsis”.

Según se ha detallado de esta operación, los 47 funcionarios de Gendarmería burlaban protocolos de seguridad para facilitar el ingreso de elementos ilícitos y visitas irregulares con personas privadas de libertad en las cárceles de Santiago 1 y San Joaquín mayoritariamente. Estas acciones generaron una estructura criminal que movió más de $6.300 millones en tres años.

Si bien en un principio eran 44 los gendarmes detenidos, el número aumentó a 47 tras la entrega voluntaria del resto de los involucrados. Por la cantidad de imputados, la audiencia debió desarrollarse en dos salas.

La Fiscalía Metropolitana Occidente, encabezada por el fiscal Marcos Pastén, formaliza a los funcionarios como autores de agrupación criminal, cohecho y lavado de activos. Mientras que para los civiles se reemplaza el cohecho con el delito de soborno.

El Consejo de Defensa del Estado interpuso una querella criminal contra los funcionarios de Gendarmería, al igual que contra una serie de civiles que estarían involucrados. 23 de los civiles imputados están siendo formalizados junto con los 47 gendarmes. Por el momento, hay un total de 70 imputados, todos privados de libertad desde el martes 16 de diciembre cuando se realizaron las primeras detenciones.

La querella indica que esta asociación ilícita “se consolidó desde el 2020 a la fecha”. El CDE expresó que los funcionarios “habrían solicitado, aceptado y/o recibido prestaciones económicas (en dinero efectivo y transferencias bancarias) y beneficios de diversa naturaleza”.

Se estiman al menos tres sesiones de formalización de manera continúa y Fiscalía solicitó la reserva de la investigación.

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