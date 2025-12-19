PDI allana oficinas de la Dirección General de Concesiones del MOP por presuntos delitos de corrupción

La Policía de Investigaciones (PDI) allanó oficinas de la Dirección General de Concesiones (DGC) del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en el marco de una investigación por eventual corrupción.

El pasado martes 16 de diciembre, la DGC interpuso una denuncia ante el Ministerio por “antecedentes relativos a eventuales pagos recibidos por una funcionaria del servicio, con el fin de anticipar el proceso de pago a proveedores en las consultorías de esta Dirección”.

“En virtud de ello, durante el día de hoy la Policía de Investigaciones realizó diligencias en las oficinas de la Dirección General de Concesiones, como parte del proceso investigativo”, indicaron desde el organismo.

Según consignó La Tercera, el caso está en manos de la unidad que dirige la fiscal Ximena Chong y se inició tras una denuncia presentada ante la Fiscalía por los presuntos delitos de corrupción que involucrarían a exfuncionarios del gabinete de la Dirección General de Concesiones del MOP, entre ellos, el exjefe de gabinete de dicha repartición, Cristóbal Cumián.

Consultada la DGC por la diligencia, destacaron que fue la misma dirección la que denunció los hechos ante el Ministerio Público y a la cual aportaron nueva información el pasado 16 de diciembre ante el ente persecutor.

Según explicaron desde la institución encabezada por el director (s) Claudio Soto a través de un comunicado, “entregaron nuevos antecedentes relacionados con la denuncia formulada por el MOP en abril del año 2023″. En el mismo escrito, la repartición de gobierno sostiene que los hechos denunciados corresponden a “eventuales irregularidades en los pagos a consultorías de apoyo a las inspecciones fiscales de esta Dirección”.

Respecto a la diligencia realizada por la PDI en las oficinas del MOP durante la mañana de este jueves por orden de la Fiscalía, desde la DGC agregaron que seguirán “trabajando de forma coordinada y colaborativamente con los distintos organismos relacionados con la investigación”.

Por otro lado, el medio escrito informa que la ministra de Obras Públicas Jessica López (PS) “instruyó un sumario administrativo para determinar las eventuales responsabilidades asociadas al caso, con el objetivo de resguardar el irrestricto apego a las normas de probidad y transparencia”.