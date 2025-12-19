Presidente Boric decreta duelo regional en la RM por muerte del bombero Paul Valenzuela Muñoz

Con el objetivo de honrar la memoria y el servicio del bombero voluntario Paul Cristoffer Valenzuela Muñoz, quien falleció durante las labores de combate de un incendio, el Presidente Gabriel Boric decretó duelo oficial en la Región Metropolitana para este viernes 19 de diciembre.

El deceso ocurrió el jueves 18 de diciembre en la comuna de Santiago, a raíz de un derrumbe mientras el voluntario participaba en el control del siniestro.

Mediante un comunicado oficial, el Ejecutivo informó la decisión, señalando: “Ante un evento que conmociona tanto a Bomberos como a las chilenas y chilenos, el Gobierno de Chile adhiere al sentimiento de pesar y, para honrar el legado de servicio que deja la valiosa labor de Paul, el Presidente Gabriel Boric ha instruido decretar duelo oficial en la Región Metropolitana para este viernes 19 de diciembre”.

🔵Gobierno decreta Duelo Oficial en la Región Metropolitana para este viernes 19 de diciembre por fallecimiento del voluntario de Bomberos Paul Valenzuela. Nuestras sentidas condolencias a la familia, seres queridos y a todos los voluntarios y voluntarias de @BomberosdeChile. pic.twitter.com/3fUmf6y30S — Ministerio del Interior (@min_interior) December 19, 2025

El Mandatario se refirió al decreto en un mensaje en su cuenta de X. “Como Gobierno hemos decidido decretar Duelo Oficial en la Región Metropolitana durante el día de hoy, viernes 19 de diciembre, para honrar y expresar nuestros respetos a la memoria de Paul Valenzuela Muñoz, bombero de la Sexta Compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago, fallecido el día de ayer mientras combatía un incendio en la comuna”.

En el comunicado, el Gobierno también hizo llegar sus condolencias a la familia del voluntario, a sus seres queridos y a los integrantes de Bomberos de Chile, resaltando su labor al servicio de la comunidad. “Reconocemos su invaluable labor, motivo de profundo orgullo para toda la nación”, añadió el texto.