Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 26 de marzo de 2026


"Rompe un pilar de la democracia": proyecto que permitiría la disolución del Congreso recibe rechazo transversal

La diputada Fries (FA) enfatizó que la iniciativa presentada por Gaspar Rivas (ex PDG) podría pasar a llevar el Estado de derecho. Desde la oposición, señalaron que se trata de una legislación "irresponsable" y "una pérdida de tiempo".

La diputada Fries (FA) enfatizó que la iniciativa presentada por Gaspar Rivas (ex PDG) podría pasar a llevar el Estado de derecho. Desde la oposición, señalaron que se trata de una legislación "irresponsable" y "una pérdida de tiempo".

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Un rechazo transversal causó el proyecto de ley presentado por el diputado y exmilitante del Partido de la Gente (PDG), Gaspar Rivas, que le permitiría al Presidente, bajo ciertas circunstancias, disolver el Congreso.

La iniciativa propone que una vez al año, el Gobierno pueda declarar un proyecto como “especial para el interés superior de la nación” y que de ser objetado por el Parlamento, el Presidente podría disolver dicho poder del Estado.

El proyecto generó críticas de parlamentarios de todo el espectro político. La diputada del Frente Amplio (FA), Lorena Fries, apuntó a que pasaría a llevar el Estado de Derecho, ya que eliminaría un contra peso importante para el poder Ejecutivo.

“De prosperar un proyecto como el que presentó el diputado Gaspar Rivas la verdad es que nos encontraríamos en la fase inicial del vaciamiento de la democracia y el Estado de derecho, porque básicamente lo que hace es reemplazar o anular el Congreso, que es uno de los poderes del Estado que permite los contra pesos con el Ejecutivo. La verdad, es que rompe con uno de los pilares que es justamente, la existencia de los tres poderes del Estado y los controles cruzados entre ellos. Me parece una pésima idea”, zanjó.

Diputada Lorena Fries (FA).

La diputada del Frente Amplio, Lorena Fries.

Por su parte, el senador de la Democracia Cristiana (DC), Iván Flores, reconoció que deben implementarse correcciones al sistema político, pero al mismo tiempo, sostuvo que la legislación en cuestión no sería la vía para aquello. A su juicio, el diputado Rivas “se equivocó” al presentar el proyecto.

“No cabe ninguna duda que el ejercicio político hay que corregirlo y hay que mejorarlo, pero no es este el camino. Le estamos entregando al Presidente de la República la posibilidad de gobernar por decreto, saltarse el debate legítimo y necesario de la política y de los proyectos”, acusó.

Desde la oposición tampoco hubo un recibimiento positivo a esta iniciativa. La diputada de Renovación Nacional (RN), Camila Flores, indicó que es un proyecto “irresponsable”, que pondría en riesgo la democracia.

Su compañero de bancada, el diputado Andrés Celis, coincidió en que es una mala idea y recalcó que en el propio Congreso no estarán los apoyos para aprobar el proyecto.

Andrés Celis

El diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis.

“Gaspar Rivas nunca nos termina de sorprender. No tiene los votos y creo que es una pérdida de tiempo lo que ha hecho él. En nuestro país existen los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo, Judicial y todos debemos respetar aquello. Disolver el Congreso no ayuda para nada en un próximo gobierno de José Antonio Kast, así que va a quedar dentro de los recuerdos, de aquellas reformas constitucionales que no tienen ningún tipo de viabilidad en el Congreso”, agregó.

Desde el Partido Republicano, colectividad del presidente electo, José Antonio Kast, también hubo un pronunciamiento. El diputado Luis Fernando Sánchez estimó que el proyecto de Rivas “no conversa mucho con la tradición constitucional chilena” y argumentó que, además, “los grandes problemas que tiene Chile hoy no se resuelven con reformas constitucionales”. Para Sánchez, el país necesita “medidas ejecutivas” y “administrativas”.

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