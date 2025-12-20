David Altman: Triunfo de Kast fue por fallas del oficialismo, no giro ideológico

El académico de la Universidad Católica, David Altman, analizó los resultados de las últimas elecciones presidenciales, descartando la tesis de un giro ideológico profundo en la sociedad chilena. En su lugar, sostuvo que el desenlace se explica por una combinación del trauma no resuelto del Estallido Social y por fallas en la gestión del gobierno.

En diálogo con Radio Pauta, Altman fue enfático en señalar que el resultado electoral no debe interpretarse como un triunfo ideológico de la derecha, sino como una derrota política de la izquierda en el poder. “Aquí no ganó la derecha, aquí perdió la izquierda”, afirmó, apuntando directamente a la gestión del oficialismo como factor decisivo.

El académico señaló que parte de la explicación está en lo que denominó “autogoles o goles en contra de las autoridades del oficialismo de ahora”, aludiendo a errores políticos y comunicacionales que debilitaron al gobierno frente a la opinión pública.

Más adelante, Altman descartó que Chile haya experimentado un giro ideológico masivo hacia la derecha. En materias como impuestos, derechos sociales o agendas de género, aseguró que no se observan cambios radicales. “No encuentro que los chilenos se hayan derechizado”, subrayó.

En cambio, explicó que el escenario político actual se entiende mejor desde un nuevo eje que reemplaza la clásica división izquierda-derecha. Ese eje, ya presente en el plebiscito de salida de 2022, enfrenta visiones de refundación con posturas de restauración del orden previo al Estallido Social. Bajo esa lógica, el triunfo de José Antonio Kast se vincularía con una demanda por orden, seguridad y estabilidad.

Finalmente, Altman advirtió que el Estallido Social fue un proceso altamente traumático cuyos efectos recién comienzan a dimensionarse. “Fue tan traumático que en Chile todavía no somos conscientes del calado que tuvo”, afirmó, agregando que “las cicatrices recién las estamos viendo”.