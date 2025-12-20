Desbordes le pide a Orellana que "no le falte respeto a la mayoría de chilenos"

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, se refirió a las declaraciones de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana (FA), quien cuestionó el eventual retorno de la figura de Primera Dama.

El jefe comunal fue crítico con la ministra, a quien pidió concentrarse en su gestión durante los meses que le quedan en el cargo.

“La ministra Orellana es crítica de tantos y de tantas que ya la verdad yo lo único que le pediría, con todo el respeto por su cargo ministerial, que ella, a su vez, respete el cargo de ministra de Estado y se dedique a trabajar estos tres meses, preparar la entrega, no le falte respeto a la mayoría de los chilenos y chilenas que creemos que el rol de la Primera Dama es importante”, manifestó Desbordes.

El alcalde defendió la figura de la Primera Dama, señalando que su existencia no es exclusiva de Chile. “Esto no es solo en Chile, no es un invento nuestro, es algo que funciona de manera normal en Estados Unidos, Francia, etc.”, comentó.

Desbordes indicó que, aunque la ministra tiene derecho a su opinión personal, al emitir este tipo de comentarios desde su cargo, “no le hace ninguna ayuda, ni al cargo que ella está investida hoy día, ni a lo que piensa la enorme mayoría de los chilenos”.

Finalmente, el alcalde de Santiago le solicitó a la ministra Orellana que “se dedique a entregar el cargo en los tres meses que le quedan, y no a generar polémicas que la verdad es que no conducen a nada”.