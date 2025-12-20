Fiscal de la Suprema formuló cargos a Simpertigue por infracciones a la probidad

El fiscal judicial de la Corte Suprema, Jorge Pizarro, le notificó al suspendido ministro Diego Simpertigue el cierre de la fase de investigación del sumario en su contra.

Según consignó La Tercera, fuentes judiciales que saben de la indagatoria administrativa señalaron que el magistrado, que además enfrenta un juicio político en el Senado, fue notificado durante esta jornada del fin de la investigación y de la formulación de cargos por infracciones a la probidad.

Los tres cargos de probidad

En concreto, el fiscal Pizarro formuló tres cargos contra Simpertigue, todos relacionados con su vínculo con los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, quienes se encuentran cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber en el marco de la investigación por el denominado caso Muñeca Bielorrusa por presuntos delitos de cohecho y lavado de activos.

1. Falta de inhabilitación en causas clave:

El primer cargo apunta a la falta que implicó no haberse inhabilitado de participar en la vista de causas (Roles N°141.421-2023 y N° 1150-2025) donde los abogados Lagos y Vargas eran patrocinantes de la recurrente, la empresa Consorcio Belaz-Movitec SpA.

El fiscal judicial constató que la falta se produjo a pesar de que “a dicha fecha se podía constatar la existencia de un vínculo de estrecha cercanía y familiaridad” con los letrados. En ambas causas, el ministro dictó resoluciones que favorecieron a la empresa recurrente.

2. Falta de prudencia por viaje en crucero:

El segundo cargo tiene que ver con la falta de prudencia por haber viajado junto al abogado Carlos Eduardo Lagos Herrera en un crucero por Europa.

“Haber efectuado, entre los días 16 y 26 de junio de 2024, un viaje en crucero entre diferentes ciudades de Europa, junto con el señor Carlos Eduardo Lagos Herrera, uno de los abogados patrocinantes de las causas… en cada una de las cuales el Ministro investigado dictó, a lo menos, una resolución que no puede ser calificada de mero trámite”, se señala en la resolución.

Se detalla además que el viaje principió solo dos días después de que se efectuara el pago a favor de la empresa recurrente, dispuesto por una resolución que el propio ministro investigado redactó, el cual se consignó en la cuenta bancaria del abogado con el que compartió el viaje.

La gravedad de la conducta

El escrito de Pizarro argumenta que es de “especial gravedad” el hecho de que, posterior a haber conocido y resuelto causas en las que Lagos patrocinaba a la recurrente, Simpertigue se embarcara nuevamente con él.

La resolución enfatiza la oportunidad del viaje: “solo dos días después de que se cumpliera el fallo que el investigado dispuso, mediante el pago de la empresa estatal desfavorecida hacia la recurrente, particularmente en la cuenta bancaria de dicho abogado”.

El fiscal judicial concluyó que este antecedente “no hace sino extender dudas que lógicamente recaen e inciden de manera negativa en la imagen del Poder Judicial y su consideración”.

En el sumario, el fiscal judicial habría desestimado formular cargos por eventuales faltas disciplinarias relacionadas con la denominada causa Fundamenta.