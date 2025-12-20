Las señales de la primera semana de Kast: entre la "gestión simbólica" y la amenaza de la motosierra

Ha pasado casi una semana desde el triunfo de José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial, y sus primeros movimientos han estado cargados de simbolismo. Desde un discurso de victoria que buscó la calma, hasta un viaje relámpago a Argentina y el inédito anuncio de residir en La Moneda, el mandatario electo intenta configurar a través de gestos el tono de su futura administración.

Lorena Antezana, profesora de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, y Marco Moreno, analista político y director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, proyectaron los desafíos de Kast de transitar de la campaña al gobierno.

El discurso: el fin de la campaña y el “cable a tierra”

El domingo por la noche, Kast entregó un discurso de 50 minutos aproximadamente que, para los expertos, marcó un punto de inflexión. Según Marco Moreno, esta intervención tuvo como objetivo central “recalibrar las expectativas” y poner el acento en la “gradualidad“.

“Ese discurso fue un quiebre, marcó un cambio respecto de lo que había sido el momento electoral (…) Pasó de las promesas de campaña a un marco de más gradualidad, viabilidad y gobernabilidad”, explica Moreno.

Una visión compartida por Lorena Antezana, quien destaca que el tono fue “bastante moderado”, alejándose de la figura agresiva del candidato para situarse como “presidente de todos los chilenos”. Para la académica de la Universidad de Chile, Kast buscó desmarcarse de inmediato de la administración actual: “no partir con grandes discursos y promesas, sino con cosas mucho más acotadas, prácticas y concretas”.

La Moneda y la motosierra: la gestión de los símbolos

Dos hitos marcaron la agenda mediática: el anuncio de que el Presidente electo vivirá en el palacio de gobierno y su fotografía en Argentina empuñando una motosierra junto a Javier Milei.

Para Moreno, la decisión de habitar La Moneda responde a una “gestión simbólica del poder” diseñada para “ordenar el relato antes de ordenar al gobierno”. “Es una señal bien poderosa (…) transmitir esta sensación de un presidente que va a estar ocupado de los problemas, dejando incluso de lado su propia tranquilidad”, señala el analista, calificándolo como un “control estratégico de la agenda”.

Antezana complementa que esto busca dar una señal de austeridad. “Quiere mostrar esa idea de ser alguien muy medido, ajustado (…) de que este es un año duro y que todo el mundo, partiendo por él, tiene que ponerse las botas”.

Sin embargo, la foto con la motosierra genera lecturas dispares. Mientras Antezana la vincula a la promesa de “hacerse cargo de reducir costos” y enfrentar las “leyes de amarre“, Moreno advierte un peligro comunicacional.

“El riesgo es que esa cercanía con Milei, que polariza fuertemente, refuerce una imagen ideológica dura que puede tensionar su capacidad para ampliar apoyos más allá de su base”, advierte el director de la Escuela de Gobierno de la U. Central, añadiendo que incluso dentro de su equipo algunos consideraron el gesto como una “exageración”.

Gabinete: el riesgo de la tecnocratización

Respecto a la conformación del equipo de gobierno, donde han sonado nombres de economistas para las carteras clave, Moreno alerta sobre el desafío de evitar la “tecnocratización de las decisiones públicas“.

“No basta con el conocimiento técnico (…) para trabajar en el Estado se requieren también de otras capacidades y competencias que, en el caso de estos nombres que han circulado, no aparecen tan claros”, sostiene Moreno, sugiriendo que se requieren perfiles con una mejor “gestión tecno-política”.

Por su parte, Lorena Antezana apunta a que Kast deberá “pagar deudas y compromisos” con quienes lo han apoyado, pero advierte que, dado que el Partido Republicano es pequeño y con poca experiencia, “va a tener que apoyarse con otros partidos porque no puede gobernar solo”.

El desafío: de la campaña al gobierno

Finalmente, ambos analistas coinciden en que el mayor reto será el cambio comunicacional. Moreno enfatiza que Kast debe abandonar la “comunicación electoral” para centrarse en la “comunicación de gobierno“, cuyo fin es “construir apoyo y legitimidad para las decisiones”.

Antezana, sin embargo, advierte que la moderación actual podría ser temporal. “Kast, si hay algo que no es, es ser flexible (…) Va a llegar un momento en que se va a sacar la máscara de campaña”, proyectando que su narrativa seguirá materializándose en oposición a lo realizado por la administración saliente.