Lisa Zanotti sobre José Antonio Kast: "En comportamiento está alineado con los líderes de ultraderecha europeos"

A días de la victoria de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales, se han instalado dudas sobre cómo será su gobierno y si seguirá el ejemplo de otras administraciones de ultraderecha en el mundo. A juicio de la doctora en Ciencia Política, Lisa Zanotti, José Antonio Kast está alineado ideológicamente con otros líderes como Javier Milei, Jair Bolsonaro o Donald Trump, pero tiene actitudes diferentes.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la investigadora del Laboratorio para el Estudio de la Ultraderecha (Ultra-Lab) aseguró que la principal diferencia está en las formas. A su juicio, el comportamiento de Kast es diferente al del presidente argentino, a quién visitó esta semana en Buenos Aires.

“En la foto con la motosierra se veía extremadamente incómodo. Es una cosa que él no haría normalmente, pero claramente se tiene que alinear con los liderazgos que son mucho más explosivos en términos de actitudes. Él está mucho más alineado, en términos de comportamiento, con los líderes de ultraderecha europeos, como Giorgia Meloni en Italia”, ejemplificó.

La experta afirmó que Kast está plenamente consciente de que el apoyo que consiguió en las elecciones es contingente y que las personas no necesariamente están de acuerdo con sus ideas. Por ello, pronosticó que lo que ocurrirá en su gobierno, es que se enfocará “en temas de seguridad, de orden público, el tema de la migración y el tema de economía”.

“Puedo estar equivocada, pero creo que van a dejar de lado todo el tema valórico. Sabemos que José Antonio Kast tiene posiciones bien definidas, por ejemplo respecto al aborto, al matrimonio entre parejas del mismo sexo, pero creo que por ahora se va a enfocar en temas que le brindan más apoyo como, por ejemplo, la seguridad”, insistió.

Requerida sobre las políticas de seguridad de otros ultraderechistas, que han chocado con derechos y libertades personales, la también investigadora del Central European University reconoció que en otros países se han visto “erosiones a la democracia”.

“En El Salvador, por ejemplo, donde el tema de la seguridad se hizo tan relevante y Bukele de alguna manera logró que esto mejorase, pero pasando a llevar los derechos civiles de las personas. Ahora, El Salvador es un país muy pequeño, tiene su propia tipología de delincuencia, diferente de lo que hay en Chile, hay otro tipo de problema, entonces yo veo muy difícil que se llegue a esos extremos en un país como este”, dijo.

Los lazos con la derecha tradicional

Lisa Zanotti además se refirió a la relación del partido de Kast, Republicanos, con Chile Vamos y a la posibilidad de que la ultraderecha “consuma” o se termine fusionando con la derecha tradicional chilena. La doctora en Ciencia Política explicó que al menos en Italia, esto ocurrió cuando la derecha permitió que la extrema derecha participará en su gobierno.

“Sí existe ese riesgo. Sin embargo, no es un riesgo inminente en Chile. Republicanos es un partido muy joven, entonces en términos de cuadros y de gente para gobernar, para meter en la administración pública, van a necesitar a la UDI, a RN, porque no tienen la cantidad de recursos humanos suficientes para gobernar”, opinó.

De todas maneras, la investigadora también apuntó a que ahora, los incentivos para Chile Vamos están para alinearse con Republicanos y no a marcar diferencias, como sí ocurrió durante la campaña de la primera vuelta presidencial.

“Creo que van a apoyar al Gobierno en la mayoría de las cosas. No creo que exista una fusión en términos de etiqueta, no creo que la UDI deje de existir o que RN deje de existir, pero yo creo que en muchas instancias vamos a ver un voto un voto común. Sobre todo en los temas relevantes van a actuar como bloque”, aseveró.