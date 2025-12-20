Panel Ciudadano: 56% apoya reunión Kast-Milei, pero 70% pide estilo distinto en su gobierno

Una encuesta realizada por el Panel Ciudadano-UDD recogió las primeras impresiones de la ciudadanía sobre la agenda desarrollada por José Antonio Kast tras su primera semana como presidente electo.

El sondeo, cuyos resultados fueron publicados por El Mercurio, mostró un apoyo dividido al primer viaje internacional del futuro mandatario, pero una clara preferencia en torno a su futuro estilo de gobierno.

Respecto al encuentro con su par argentino, Javier Milei, el 56% de los encuestados consideró la reunión como “muy bien” o “bien”. Sin embargo, casi la mitad de los consultados (44%) calificó el viaje como “mal” o “muy mal”.

A pesar del respaldo al gesto diplomático, la mayoría de los chilenos marcó una distancia notoria en cuanto a la forma en que Kast debe ejercer su mandato: un contundente 70% se mostró a favor de que el estilo de gobierno del republicano sea distinto al del presidente Milei. Solo un 19% respaldó un estilo parecido, mientras que el 11% restante no manifestó una opinión.

En otros aspectos consultados, la intención de Kast de vivir en el Palacio de La Moneda también gozó de apoyo, siendo vista con agrado por el 56% de los encuestados, frente a un 31% que se mostró en desacuerdo con la idea.

Finalmente, la encuesta midió las expectativas generales de cara a los próximos cuatro años de administración: el 56% de los participantes manifestó que espera que el país mejore, un 28% respondió que empeorará y un 16% estimó que la situación seguirá igual.