Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 27 de marzo de 2026


Polémica en el Simce 2025: empresa INFER acumula denuncias de impago a cientos de examinadores

Los afectados, provenientes de las regiones de Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, Coquimbo y Metropolitana, señalan que el compromiso de pago era para el 12 de diciembre, sin embargo aún no se ejecuta.

Los afectados, provenientes de las regiones de Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, Coquimbo y Metropolitana, señalan que el compromiso de pago era para el 12 de diciembre, sin embargo aún no se ejecuta.

Educación

La empresa Ingeniería e Inversiones Fernández Limitada (INFER), encargada de la administración de la prueba Simce 2025 en varias regiones del país, enfrenta una nueva polémica tras la denuncia de cientos de examinadores y supervisores que, a la fecha, no han recibido el pago comprometido por sus servicios en las jornadas de octubre y noviembre de este año. Los montos pendientes por el trabajo realizado oscilan entre los $150.000 y $1.000.000.

Según consignó Radio Bío Bío, el retraso de las remuneraciones ha generado consecuencias económicas para los afectados, quienes contaban con esos ingresos para gastos de fin de año y deudas. Los contratos estipulaban que la transferencia debía concretarse el 12 de diciembre, 30 días después de finalizada la aplicación regular de la prueba. Los examinadores afectados provienen de las regiones de Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, Coquimbo y la Región Metropolitana.

INFER acumula fallas logísticas

Esta situación se suma a los problemas logísticos ocurridos en octubre de este año, cuando la Agencia de Calidad de la Educación (dependiente del MINEDUC) confirmó que la falta de examinadores de INFER obligó a reprogramar la rendición de la prueba en diversos establecimientos de la capital. En ese momento, la Agencia anunció que analizaría multas y sanciones contra la empresa por no cumplir con las bases de la licitación.

Actualmente, la respuesta entregada por correo de soporte de INFER a los afectados indica que el proceso de pago se inició el 12 de diciembre y se encuentra “en curso de manera progresiva” debido al “volumen de verificaciones” entre la fecha regular y la complementaria (finalizada el 28 de noviembre). Sin embargo, los denunciantes aseguran que esta respuesta genérica ha incrementado la incertidumbre. Radio Bío Bío recogió el testimonio de una denunciante que afirmó haber visitado las oficinas de INFER en Ñuñoa, encontrándose con los empleados empacando para abandonar el lugar.

Desde la Agencia de Calidad de la Educación indicaron que su responsabilidad se limita a la recepción conforme de los productos estipulados en la licitación, asegurando que ellos han cumplido con sus plazos. La Agencia enfatizó que no existe relación contractual con los examinadores y que la “calendarización o modalidad de pago” es definida de manera “exclusiva por el proveedor” (INFER).

Claves: , , , , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

2

Destacados en Portada

wave
post-title
Sin financiamiento 2026: sitios de memoria alertan incertidumbre y riesgo en su funcionamiento
post-title
Acusan impacto en costo de vida: oposición pide al Presidente Kast revertir alza de combustibles vía decreto
post-title
“Es el 0,09% del presupuesto del Minvu”: gobernador Orrego presiona para retomar obras del eje Nueva Alameda
post-title
Equipo "Chile Sale Adelante": la estrategia del Gobierno para dar seguimiento a medidas por alza en combustibles

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X