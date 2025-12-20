Registro Civil tras denuncia en ciberseguridad: "No hubo fuga de información"

El Registro Civil salió al paso de las versiones que circularon esta semana sobre una supuesta filtración masiva de datos que, según la denuncia, habría afectado a cerca de 10 millones de personas en Chile.

La denuncia, difundida por el sitio web Vecert en la red social X, aseguraba que el 15 de diciembre se habían visto comprometidos antecedentes del organismo público.

La entidad respondió con un comunicado en el que descartó categóricamente la veracidad de esa información. “La alerta publicada por el sitio web Vecert, que hace referencia a una presunta filtración de datos ocurrida el pasado 15 de diciembre, no corresponde a información, datos ni parámetros utilizados por el Servicio de Registro Civil e Identificación en sus bases de datos registrales o de identificación”, puntualizó el texto.

El organismo explicó que la advertencia fue sometida a revisión por sus equipos de ciberseguridad, además de la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) y la Policía de Investigaciones (PDI).

Tras ese análisis conjunto, la conclusión fue clara: “En consecuencia, no existe una filtración de datos, ni fuga de información, desde las bases de datos del Servicio de Registro Civil e Identificación, ni se ha detectado vulneración alguna a nuestros sistemas institucionales”.