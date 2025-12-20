Un volcán que sigue cantando: Coulon-Azán y un concierto para mantener viva la memoria de Patricio Manns

A la hora de pensar en las figuras ineludibles del Canto Nuevo es imposible no mencionar a Patricio Manns. Acaso uno de los músicos y letristas más destacados de la cultura popular chilena, capaz de cautivar a otros talentos de la trova hispanoparlante tan esenciales como Silvio Rodríguez y Joan Manuel Serrat.

Una huella que está presente incluso en populares obras compartidas con grupos y cantores de la talla de Inti-Illimani y Víctor Jara. “Tú escuchas una canción de Manns y la identificas inmediatamente”, mencionó el músico David Azán, parte de los Inti y colaborador estrecho durante los últimos años de vida del artista.

“Era profundamente conectado con su entorno, con su origen, con su madre. Usaba una poesía muy marcada, muy influenciada por Pablo Neruda y Pablo de Rokha. Y en sus canciones hace una radiografía muy especial de la realidad. Tiene un pincel distinto al de Víctor Jara o Violeta Parra. Yo lo sitúo dentro de los grandes cantautores de habla hispana. Es un tipo con una originalidad tan evidente que uno se entrenta a una de sus composiciones y son manssianas“, complementó Azán.

Incluso recordó que, en un momento, realizaban “un concierto que se llamaba ‘Crónicas Mannsianas’, porque tenía un universo personal gigantesco“. Esto, en una valoración que es compartida por su compañero de agrupación, Marcelo Coulon. “Hay una frase de Pete Seeger que dice, a propósito de Víctor, que mientras cantemos sus canciones no está muerto. Y Patricio Manns es un volcán en erupción eterna“, expresó el histórico de los Inti.

Eso es, precisamente, parte de los sentimientos que darán vida a “Coulón-Azán, cuarteto homenaje a Patricio Manns“. Recital que se llevará a cabo este 23 de diciembre a las 19:30 horas en la Sala Master de Radio Universidad de Chile, y cuya entrada será totalmente liberada —por orden de llegada— a modo de regalo navideño para las y los auditores de la emisora.

“Vamos a hacer canciones históricas, va a estar ‘América, novia mía’, otros temas que alcancé a hacer con él, algunas que Marcelo compuso con él dentro de esta amistad hermosa, y un recorrido por varias creaciones de su cancionero. Porque si bien es cierto tenía una dupla importante con Horacio Salinas dentro de Inti-Illimani, hay una obra gigantesca antes de todas esas hermosas obras también. Y que son tremendas canciones, texto y música de Patricio Manns“, adelantó Azán.

“Mucha gente piensa que Patricio solo escribía letras, pero era un gran músico, con una musicalidad impresionante. Sabía perfectamente construir melodías y progresión dramática”, agregó a esto último, relevando una faceta menos comentada de Manns.

Sin embargo, igualmente se tratará de una instancia que jugará con otros formatos narrativos gracias a la participación del escritor y periodista Jorge Baradit, cuya voz estará presente para narrar algunos pasajes que ejercerán como hilo conductor del show.

Respecto a la importancia de seguir escuchando el arte del autor de “Arriba en la cordillera“, Coulon reflexionó que “somos nosotros y después serán otros los que seguirán cantándolo porque sus canciones son un reflejo de una realidad que ha costado tanto cambiar y que no cambia. Yo les daría un consejo: lean el libro ‘Cantología’. Son todas las canciones de Manns puestas como poesía. Les aseguro que van a encontrar frases que escucharon en una canción pero no le tomaron el peso. Tiene esa capacidad increíble de, en dos palabras, darte un libro entero. Por ejemplo, cuando dice ‘el cero es el secreto antes del número'”.

“Tenemos esta linda carga emotiva y debida, que es mantener la voz de Patricio Manns siempre viva. Entonces, hemos querido hacer un compendio de canciones tratando de mostrar no solo la capacidad musical, sino también resaltar los textos y tratar de que la gente entienda la personalidad hermosa que era el Pato Manns. Yo viví un momento hermosísimo, cuando jugaba con mis hijos. Es un personaje completo. Y con David hemos seleccionado este regalo a la radio, que se lo merece. Queremos que Patricio Manns esté con nosotros esta Navidad“, agregó.