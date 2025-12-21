AFP retuvieron fondos de casi 130 mil deudores de alimentos por US$600 millones

Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) retuvieron los fondos de casi 130 mil deudores de pensiones de alimentos entre julio de 2024 y junio de este año, por un equivalente a US$ 600 millones, según el balance “Informe de género sobre el sistema de pensiones y seguro de cesantía” que realiza anualmente la Superintendencia de Pensiones.

En ese período, un total de 126.790 personas deudoras de pensiones de alimentos vieron cobrados estos compromisos desde sus cuentas de capitalización individual, ya sean obligatorias o voluntarias. Del total de deudores, un 97,6% fueron hombres y el 2,4% restante correspondió a mujeres.

Mecanismo de la ley “Papito Corazón”

El cobro se hizo efectivo gracias a la Ley N° 21.484 (conocida como ley “Papito corazón”) sobre responsabilidad parental y pago efectivo de deudas de pensiones de alimentos, que comenzó a operar en mayo de 2023. Esta ley establece la posibilidad de cobrar la pensión alimenticia adeudada a través de los fondos de pensiones de los deudores.

En total, se han pagado $ 546.796 millones (unos US$ 600 millones) con cargo a los fondos de pensiones en dicho periodo.

Hombres deudores: $ 541.209 millones (unos US$ 590 millones). El monto promedio pagado fue de $ 4.372.979 .

Mujeres deudoras: $ 5.587 millones (equivalente a US$ 6 millones). El monto promedio pagado fue de $ 1.845.232.

Perfil de los deudores

De acuerdo al balance, las personas de entre 36 y 45 años concentran la mayor cantidad de deudores, con una participación cercana al 38%. Les siguen el tramo de entre 26 y 35 años, con el 27,6% del total, y las personas de entre 46 y 55 años, que representan el 24,5%.

En su reporte, la Superintendencia destacó que la aplicación de esta ley contribuye a avanzar en soluciones a una problemática de equidad de género: “El pago de deudas de pensiones de alimentos a través de esta nueva ley contribuye a avanzar en soluciones a una problemática que está en la base de los desafíos de equidad de género, relacionados con la feminización de la reproducción y la corresponsabilidad en la crianza y cuidado de los hijos”.

La Ley N° 21.484 faculta a los tribunales de familia para investigar cuentas financieras, bancarias, de ahorro previsional voluntario y obligatorio, e incluso consultar a las AFP para ordenar el pago de las deudas con cargo a los recursos previsionales del deudor.