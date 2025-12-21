Bachelet a la ONU: "Sería una tontería no apoyarla", diplomáticos y oposición instan a Kast a priorizar el "interés de Estado"

Apenas unos días después de su victoria electoral, José Antonio Kast enfrenta su primer test de estatura global. La eventual postulación de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU ha dejado de ser un rumor de pasillo para convertirse en un debate de Estado que tensiona las costuras de la futura administración y pone a prueba el talante del líder republicano.

Lo que está en juego no es menor: la posibilidad de que, por primera vez en la historia, una mujer latinoamericana encabece el organismo multilateral más importante del mundo. Sin embargo, para que eso ocurra, el respaldo del gobierno de turno es un requisito político indispensable.

El argumento diplomático: “Política de Estado” y riesgos estratégicos

Desde la vereda diplomática y progresista, el mensaje es unívoco: “no apoyar a Bachelet sería un error garrafal”.

El exministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, fue enfático en señalar que apoyar a Bachelet es una cuestión de “sentido común” y de honrar la tradición republicana de Chile. “La expresidenta es una contendiente muy sólida, ampliamente respetada por su labor en ONU Mujeres y como Alta Comisionada de Derechos Humanos“, explicó.

Pero el excanciller fue más allá, advirtiendo sobre un riesgo concreto para los intereses nacionales. Chile se encuentra actualmente postulando a Valparaíso como sede de la secretaría del Tratado de Altamar. Según Muñoz, “sería altamente contradictorio que el Presidente electo no apoyara a Bachelet (…) La señal sería confusa: que apoyemos a Valparaíso en el marco de la ONU, pero no se apoye a la compatriota a la cabeza del organismo”.

En la misma línea, el exministro, Sergio Bitar, desestimó que un rechazo de Kast pudiera leerse internacionalmente como un “giro ideológico”. Su diagnóstico fue mucho más duro: “Yo creo que tendría más bien una interpretación psicológica de tontería”.

Para Bitar, restar apoyo revelaría una “rigidez mental” o una “pugnacidad menor” al interior del partido de gobierno, dañando la imagen país. “Ella es superior a las otras candidaturas, que son muchas de ellas personas serias, pero con una cultura más bien de administración internacional. Para los grandes temas del mundo se necesitan capacidades políticas”, argumentó.

El dilema de la derecha: Entre el respeto institucional y el rechazo histórico

Mientras la presión externa aumenta, al interior de la futura coalición de gobierno las aguas están divididas. La figura de Bachelet sigue siendo un “fantasma” para gran parte del electorado de derecha, lo que complica el margen de maniobra de Kast.

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, ilustró esta tensión. Si bien aseguró que su partido respetará la decisión de Kast en su calidad de Jefe de Estado, no escondió su postura personal y partidaria.

“Si yo fuera Presidente, no la apoyaría”, sentenció Ramírez. El timonel de la UDI fue tajante al calificar el legado de la exmandataria: “Para la UDI, Michelle Bachelet es una figura muy lejana. Creemos que su segundo gobierno fue realmente malo y fue el inicio de la decadencia que ha vivido Chile los últimos años”.

Sin embargo, desde el círculo de interno de José Antonio Kast, el tono parece ser más cauto. La diputada electa del Partido Republicano, Javiera Rodríguez, valoró la confirmación de una próxima reunión entre el Presidente electo y Bachelet. “Me parece muy adecuado que él establezca este tipo de reuniones (…) siempre y cuando sea el bien para Chile lo que esté por delante”, señaló, abriendo la puerta a un pragmatismo que priorice la influencia internacional.

La presión del Frente Amplio y el factor “género”

Desde el Frente Amplio, la diputada Gael Yeomans también entró al debate, valorando la reunión como un “hito republicano”. “Me parecería un error que José Antonio Kast no respalde la candidatura (…) no solo por la experiencia en organismos internacionales, sino por el liderazgo hacia las mujeres”.

Tanto Muñoz como Bitar coinciden en que el contexto internacional favorece a la chilena: existe un movimiento transversal para que una mujer lidere la ONU por primera vez, sumado al criterio de rotación geográfica que apunta a Latinoamérica. “Nosotros nunca vamos a tener, en lo que yo observo para tiempo largo, otra opción como ésta”, concluyó Bitar.

La decisión final está en manos de José Antonio Kast, quien deberá calibrar si prima la visión de Estado que le exigen sus opositores o la distancia ideológica que le recuerdan sus aliados.

La decisión final de José Antonio Kast no solo definirá el futuro de una candidatura chilena, sino que enviará la primera gran señal sobre cómo será su política exterior.