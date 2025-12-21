Cicardini advierte riesgos para los derechos de las mujeres por gobierno de Kast

En el marco del escenario político que se abre tras la elección presidencial, la diputada y senadora electa del Partido Socialista (PS), Daniella Cicardini, advirtió sobre los desafíos que enfrentará el sector ante la instalación del gobierno del presidente electo José Antonio Kast, quien asumirá el 11 de marzo de 2026.

Las declaraciones fueron realizadas durante el Encuentro Nacional 2025 “Mujer toma partido”, instancia que reunió a representantes femeninas del socialismo con el objetivo de fortalecer el liderazgo y la participación política de las militantes y dirigentas de la colectividad, encabezada por la senadora Paulina Vodanovic.

Riesgo para los derechos femeninos

La actividad, realizada en el Hotel Almacruz de Santiago, fue un espacio de análisis político tras la derrota electoral de Jeannette Jara y el arribo del candidato republicano a La Moneda. En ese contexto, las participantes abordaron el rol que deberá asumir el socialismo en la oposición y los lineamientos estratégicos para los próximos años.

Al respecto, Cicardini señaló que: “Las mujeres socialistas de todo Chile nos hemos reunido para reflexionar sobre las razones de la derrota, el rol que asumiremos como oposición y la hoja de ruta para los próximos años”.

La parlamentaria también expresó su preocupación por el impacto que podría tener el nuevo gobierno en materia de derechos de las mujeres, afirmando que: “La llegada de la ultraderecha representa un riesgo real para los derechos de las mujeres, y frente a eso debemos estar alertas y organizadas”.

Finalmente, la senadora electa recalcó la necesidad de fortalecer al Partido Socialista y retomar el vínculo con la ciudadanía, destacando que: “Nuestro desafío es construir un plan que podamos ofrecerle a Chile, que nos permita reconectar con la gente. Tenemos la fuerza, la convicción y la historia para hacerlo”.