Demócratas acusan eliminación de referencias a Trump en archivos de Epstein

Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos han denunciado que el Departamento de Justicia ha borrado material de los archivos del delincuente sexual Jeffrey Epstein en el que se podía ver al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La publicación de los documentos se realizó este viernes al filo de que acabara el plazo para su difusión, en virtud de una ley bipartidista aprobada en el Congreso.

En concreto, el archivo número 468 ya no aparece en el apartado que el Departamento de Justicia ha habilitado en su página web bajo el nombre ‘Biblioteca Epstein’.

La fotografía desaparecida mostraría un escritorio con multitud de marcos de fotografías y un cajón abierto donde se podían observar más instantáneas, en una de ellas Trump aparecería junto a su esposa Melania, el pederasta Epstein y su colaboradora Ghislaine Maxwell.

“¿Pam Bondi (fiscal general de Estados Unidos) es esto cierto? ¿Qué más se está ocultando? Necesitamos transparencia para el público estadounidense”, ha declarado el grupo demócrata en su cuenta de la red social X.

En este sentido, el líder del Partido Demócrata en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, ha insinuado que las autoridades estadounidenses podrían estar ocultando mucha más información. “Este podría ser uno de los mayores encubrimientos en la historia de Estados Unidos”, ha sostenido.

Por su parte, el Departamento de Justicia ha afirmado que los documentos “seguirán siendo revisados y redactados de acuerdo con la ley con mucha precaución a medida que recibamos información adicional”.

Acusaciones de censura

Estas declaraciones llegan poco después de las acusaciones del borrado, sin embargo, el Gobierno de Estados Unidos no ha respondido todavía sobre los motivos por los que esa fotografía de Trump ya no aperece en la página web.

“Las únicas censuras que se aplican a los documentos son las exigidas por ley, punto. De conformidad con el estatuto y las leyes aplicables, no censuramos los nombres de personas o políticos a menos que sean víctimas”, ha defendido el fiscal general adjunto de Estados Unidos, Todd Blanche.

La publicación este viernes de los archivos ya causó polémica por la falta de documentos y la fuerte censura a la que han sido sometidos, con caras tapadas en las fotografías y partes de documentos ocultos. El representante republicano por Kentucky Thomas Massie, que ha liderado la campaña por la aprobación de la ley, ha esgrimido que la norma estaba concebida precisamente para impedir censuras como la que ha efectuado el Departamento de Justicia.

El Departamento de Justicia publicó este sábado una nueva tanda de documentos hasta ahora clasificados relacionados con la red de abusos a menores vinculada al magnate, sin embargo, también fuertemente censurados. Al menos 550 páginas de los nuevos documentos están totalmente en negro.

Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niños a principios de los años 2000. Este millonario, quien llegó incluso a codearse en algún momento con personalidades como el príncipe Andrés de Inglaterra, Bill Clinton o Trump, fue descubierto ahorcado en su celda.