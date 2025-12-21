Kast viaja a Ecuador para reunirse con el presidente Daniel Noboa

En su segunda semana como presidente electo, José Antonio Kast emprenderá un nuevo viaje internacional. A primera hora de mañana partirá rumbo a Ecuador para reunirse con el mandatario Daniel Noboa. La visita tendrá un carácter breve y estará centrada en dos ejes clave: el corredor humanitario que Kast busca implementar tras el endurecimiento de las fronteras en Perú, y el intercambio de experiencias sobre cómo Ecuador ha enfrentado el crimen organizado, especialmente el narcotráfico.

Kast viajará acompañado de su asesor Cristián Valenzuela y de un senador opositor del norte. Además, se evalúa la incorporación del gobernador de Arica, Diego Paco. Este será su segundo desplazamiento al extranjero desde que ganó el balotaje.

El pasado 16 de diciembre visitó Buenos Aires, donde se reunió con el presidente Javier Milei para abordar temas de seguridad, economía y la eventual incorporación del economista chileno José Luis Daza al futuro gobierno republicano. Tras Argentina y Ecuador, Kast contempla viajes a Estados Unidos y España como parte de su agenda internacional.

Entrevista Televisiva sobre Salarios

Los detalles de la visita a Ecuador serán entregados en una entrevista que Canal 13 emitirá esta noche, cuyo adelanto se difundió en Mesa Central esta mañana.

En el extracto, Kast fue consultado sobre la posibilidad de aceptar un aumento de sueldo al asumir como Presidente, en línea con la recomendación de una comisión especial que fija las remuneraciones de altos cargos del Estado.

Al respecto, Kast respondió que: “Nosotros nunca hemos señalado lo que plantearon. Nosotros les hemos dicho que vamos a trabajar firme en contra de que el Estado sea una agencia de empleos, en que vengan los familiares por el vínculo familiar, que vengan los amigos por el vínculo de la amistad”.

Y agregó: “Nosotros no hemos debatido el monto del sueldo. Nosotros lo que hemos debatido es que se aprovechen cargos de confianza para personas que tienen la actitud o las capacidades para hacer su trabajo”.