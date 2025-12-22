Candidatura de Bachelet a la ONU: Kast mantiene en suspenso su decisión "hasta el 11 de marzo"

El presidente electo, José Antonio Kast, se reunió este jueves por casi una hora y media con la exmandataria Michelle Bachelet en la sede de su fundación, Horizonte Ciudadano. Durante el encuentro, dialogaron sobre políticas públicas en materia de seguridad, primera infancia, defensa y salud primaria, además de abordar el tema de la candidatura de Bachelet para asumir como secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Específicamente sobre dicha postulación, Kast adoptó una postura de reserva. “Respecto del tema que a ustedes más les preocupa, yo no voy a decir nada antes del 11 de marzo, porque yo soy hoy día presidente electo. No correspondería que yo emita un pronunciamiento, un juicio, de algo que solo me corresponde el día que yo asuma en propiedad el cargo”, detalló.

“Uno aborda todos los temas, pero lo que corresponde hoy día es que nosotros respetemos la institucionalidad. Hoy día hay un Presidente en ejercicio, que es el Presidente Gabriel Boric, yo asumo recién el 11 de marzo, y esto no se resuelve hoy día ni mañana”, sostuvo.

Este encuentro privado se produce en un contexto de intenso debate público y presión política respecto a la posible candidatura de Bachelet, que busca convertirse en la primera mujer latinoamericana en liderar la ONU. Mientras figuras del progresismo y la diplomacia, como el excanciller Heraldo Muñoz, argumentan que el apoyo del presidente electo es una “cuestión de Estado”, dentro de la coalición que llevará a Kast a La Moneda existen voces críticas.

El timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, por ejemplo, ha manifestado abiertamente que, de ser presidente, no respaldaría la postulación de Bachelet, a quien su partido considera una figura “lejana” y cuyo segundo gobierno juzgan como negativo. La decisión final, que Kast postergó hasta su toma de posesión, representa uno de los primeros y más complejos tests de estadista para el próximo gobierno.

Kast valoró el diálogo que tuvo con la exjefa de Estado, destacando su trayectoria y experiencia. “Ha sido una reunión para mí muy importante, porque hemos podido conversar de distintos temas que afectan a nuestra nación, a nuestra patria. Ella fue dos veces Presidenta de Chile, tiene muchos conocimientos en las distintas áreas”, comentó.

“Pudimos hablar de la primera infancia, pudimos hablar de temas de salud primaria, pudimos hablar de temas de seguridad, de temas de defensa que ella también conoció. En todas las áreas ella tiene un conocimiento importante, al igual que yo, quizás en un área específica con más profundidad, pero al haber sido Presidenta en dos ocasiones, haber tenido cargos internacionales, tener una mirada que va más allá de la tensión política que hoy día”, manifestó el republicano.

El presidente electo cerró sus declaraciones haciendo un llamado a la unidad nacional por sobre las divisiones partidistas. “Nosotros estamos convencidos como equipo que Chile está primero, y lo hemos repetido una y otra vez, y eso esperamos que sea el espíritu de todos aquellos que en política hemos tenido diferencias, hoy día podamos parar en el activismo, y ver cómo hacia adelante nos dedicamos a solucionar los problemas urgentes de nuestros compatriotas”, indicó.