Control vial, refuerzo policial y prevención de incendios: Gobierno despliega operativo de fin de año

El Gobierno anunció el despliegue de diversos servicios públicos durante las últimas semanas de 2025, con el propósito de reforzar la seguridad de cara a las celebraciones de fin de año. La estrategia fue delineada en una reunión encabezada por el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, cuyo objetivo fue coordinar acciones en áreas como la fiscalización a conductores, el refuerzo policial en zonas de alta afluencia, la atención en centros de salud, la planificación vial y la prevención de incendios forestales.

El subsecretario Ramos enfatizó el rol ciudadano, señalando que “más allá de toda la planificación que podamos impulsar desde todas las reparticiones de Gobierno, si no contamos con la concientización de la ciudadanía, no podemos menguar las cifras de siniestralidad”.

“Es importante que el entorno evite el consumo de alcohol en caso de conducir. Debemos proteger a las familias y que estas fiestas nos dejen un buen recuerdo”, destacó.

Operativos de control y seguridad pública

En cuanto a la prevención del consumo de alcohol y drogas, el Senda implementará, en conjunto con Carabineros, 104 servicios operativos del Programa Tolerancia Cero a lo largo del país, entre el martes 23 de diciembre de 2025 y el 4 de enero de 2026. Paralelamente, se encuentra en marcha el Plan Navidad Segura de Carabineros, iniciado el martes 10 y que se extenderá hasta el miércoles 25 de diciembre, el cual moviliza a más de 2 mil funcionarios y 433 servicios policiales concentrados en zonas comerciales y ferias de temporada a nivel nacional.

El sistema de denuncias también será potenciado durante Navidad y Año Nuevo, con un refuerzo en los turnos del Programa Denuncia Seguro (*4242), que permite reportar de manera anónima delitos, comercio irregular o venta de fuegos artificiales.

Medidas en transporte, fiscalización laboral y salud

Respecto al transporte, se llevarán a cabo 5 mil controles vehiculares en todo el país entre el 18 y el 31 de diciembre, focalizados en zonas de alto flujo. Para el 31 de diciembre, se aplicarán ajustes en la oferta de micros de Red Movilidad y medidas de contingencia, como desvíos y extensión del servicio, en las cercanías de la Torre Entel, lugar donde un evento espera congregar a cerca de 60 mil personas.

En materia de fiscalización laboral, se recuerda que tanto el jueves 25 de diciembre de 2025 como el jueves 1 de enero de 2026 son feriados irrenunciables. Quedan exceptuados de esta disposición los trabajadores de clubes, restaurantes, establecimientos de entretenimiento -cines, pubs y discotecas-, aeropuertos, farmacias de turno, expendio de combustibles, y locales atendidos por sus propios dueños.

Por el lado de la salud pública, las Seremis a nivel nacional ejecutarán campañas de fiscalización de juguetes en el comercio establecido y reforzarán el monitoreo de piscinas. Además, se dispondrá de un refuerzo en el personal y recursos de los servicios de salud y establecimientos hospitalarios en todo el país.

Coordinación vial y prevención de incendios forestales

Para gestionar el tránsito en las principales vías, se realizarán coordinaciones y monitoreos con Carabineros y las concesionarias a cargo del Ministerio de Obras Públicas, específicamente en la Ruta 5 Norte, Ruta 5 Sur, Ruta 68, Ruta 78 y Ruta 57, con el fin de facilitar la salida y retorno de vehículos.

Ante la temporada de altas temperaturas, la Conaf desplegará 319 brigadas terrestres, 77 aeronaves y más de 3 mil brigadistas en terreno para la operación ante posibles incendios forestales. En la misma línea, el Senapred reforzará sus turnos y el monitoreo de zonas de peligro, e hizo un llamado a la ciudadanía para evitar el uso de los llamados “globos de los deseos” y de fuentes de calor en lugares cercanos a vegetación.