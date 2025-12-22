Defensa de Claudio Crespo niega su autoría en disparo que lesionó a Gustavo Gatica

Este lunes comenzaron los alegatos de clausura de la defensa del excarabinero Claudio Crespo, acusado de ser el autor del disparo que dejó ciego al entonces estudiante y hoy diputado electo Gustavo Gatica, durante las manifestaciones del estallido social.

En la audiencia, el abogado defensor Mauricio Bascur sostuvo que a lo largo del juicio no se logró acreditar la autoría del acusado en el disparo que provocó las lesiones a Gatica. Asimismo, afirmó que el uso del arma antidisturbios se encontraba amparado por el marco constitucional, legal y reglamentario vigente al momento de los hechos.

Según expuso la defensa, en la fecha en que ocurrieron los hechos no existían disposiciones expresas que regularan distancias mínimas ni direccionamientos específicos para el uso de escopetas antidisturbios. En esa línea, Bascur cuestionó que algunos testimonios presentados en la causa se basaran en criterios institucionales de Carabineros de Chile adoptados con posterioridad a los hechos investigados.

El abogado también criticó la acusación del Ministerio Público, señalando que existirían imprecisiones relevantes, entre ellas la falta de identificación de los manifestantes hacia quienes se habría dirigido el disparo, lo que “impediría evaluar si el uso de la fuerza fue legítimo conforme a los protocolos existentes”.

Previo al inicio de la audiencia, un grupo de personas llegó hasta el Centro de Justicia para manifestar su apoyo a Claudio Crespo. El excarabinero agradeció el respaldo ciudadano, señalando éste se ha mantenido durante todo el desarrollo del juicio.

En declaraciones a la prensa, Crespo sostuvo que durante el estallido social “Chile tuvo la democracia colgando de un hilo”, afirmando que Carabineros realizó un “trabajo excepcional” para resguardar el orden público, la democracia y el Estado de derecho.

Respecto del proceso judicial, el excarabinero manifestó su confianza en obtener una absolución total, asegurando que, de existir pruebas contundentes en su contra, el caso se habría resuelto en un plazo mucho menor.

Los alegatos de clausura continuarán este martes, mientras que el tribunal fijó para el 9 de enero la entrega del veredicto.