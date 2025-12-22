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Dinamarca pide respeto a EEUU por sus fronteras tras nombramiento de Trump

El llamado se da luego que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, nombrara a Jeff Landry, como enviado especial de Estados Unidos para Groenlandia.

El llamado se da luego que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, nombrara a Jeff Landry, como enviado especial de Estados Unidos para Groenlandia.

Internacional

El ministro de Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, ha pedido este lunes “respeto a las fronteras danesas” tras el nombramiento del gobernador del estado estadounidense de Luisiana, Jeff Landry, como enviado especial de Estados Unidos para Groenlandia.

“Este nombramiento confirma el interés estadounidense en Groenlandia. Sin embargo, estamos determinados a que todo el mundo, incluido Estados Unidos, muestre respeto por la integridad territorial del reino”, ha aseverado el ministro, según informaciones del canal 2 de la televisión pública danesa.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha destacado que Landry “comprende lo esencial que es Groenlandia para la seguridad nacional y promoverá con firmeza los intereses de nuestro país en materia de seguridad y supervivencia”.

El anuncio se enmarca en las ya conocidas pretensiones de Washington de controlar este estratégico territorio autónomo perteneciente a Dinamarca, incluso con órdagos a movimientos militares como herramienta de presión.

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