EFE y sindicato alcanzan acuerdo: confirman normalidad en servicios ferroviarios en el sur

Tras varias semanas de conversaciones, EFE Trenes de Chile y el Sindicato de Controladores de Tráfico alcanzaron este domingo un acuerdo que puso fin al proceso de negociación colectiva, permitiendo restablecer con normalidad los servicios ferroviarios en la zona sur del país a partir de este lunes.

Con el entendimiento alcanzado, quedó sin efecto la paralización que afectaba al transporte de pasajeros y de carga hacia las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Lagos. La confirmación fue entregada por el presidente del sindicato, Israel López, quien valoró el resultado del proceso.

“Hemos terminado un proceso de negociación colectiva, la cual llevó a un trabajo permanente durante varias semanas, pero tiene un final positivo. Estamos contentos, entre las partes, entre las empresas y el sindicato (…) Decirle a la ciudadanía completa que los servicios mañana (este lunes) van a operar de forma normal a través de toda la zona sur de Chile”, señaló.

En la misma línea, el dirigente sindical agregó que “esperamos mantener y seguir trabajando en pos de la seguridad y beneficios de nuestros usuarios a través de nuestros servicios”.

Desde EFE Sur también destacaron el acuerdo alcanzado, subrayando que “el entendimiento fue posible gracias a un proceso de diálogo abierto, sostenido y responsable entre las partes, que permitió acercar posiciones para concretar el acuerdo”.

Asimismo, la empresa valoró el desarrollo del proceso y su impacto en la continuidad del servicio. “La empresa agradeció la disposición de todos quienes participaron del proceso, que se enmarca dentro de las condiciones administrativas de EFE Sur, y mantiene como prioridad el trabajo colaborativo con los trabajadores, la continuidad operacional, la seguridad de las personas y la adecuada prestación del servicio”, indicaron.

Finalmente, desde la compañía ferroviaria destacaron el respaldo recibido durante la negociación. “EFE Sur agradeció la comprensión de autoridades de las diferentes regiones que siguieron de cerca este proceso y la comprensión de la comunidad, reafirmando su compromiso con relaciones laborales basadas en el respeto, el diálogo permanente y el cumplimiento del marco normativo vigente”, concluyeron.

“Valoramos el término de conflicto que se ha generado entre EFE con un proceso de diálogo y por cierto también con los trabajadores que son los operadores del sistema de EFE y sus filiales desde Maule Azul. Creemos que es valioso, vamos a estar expectantes también de lo que acordó la empresa en atención para fiscalizar sobre todo lo que tiene que ver con la seguridad de los pasajeros, los tiempos de respuesta de los incidentes, toda vez que hoy mismo tuvimos un incidente en Gómero del tren Laja y creemos que es importante visualizar la problemática que instalaron los trabajadores” menciona la diputada de la Región del Biobío, Joanna Pérez.

Y agrega: “Acá debemos ofrecer un servicio constante, continuo, pero también seguro y creo que esa es la enseñanza que deja este proceso y por cierto vamos a garantizar que el transporte en Gran Concepción y en la región del Biobío sea siempre de calidad”.