Diario y Radio Universidad Chile

General ruso murió en atentado con cochebomba en Moscú

El general Fanil Sarvarov, jefe de la Dirección de Entrenamiento Operacional del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, murió este lunes debido a la gravedad de las heridas causadas por la explosión de un coche bomba en Moscú.

El general Fanil Sarvarov, jefe de la Dirección de Entrenamiento Operacional del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, murió este lunes debido a la gravedad de las heridas causadas por la explosión de un coche bomba en Moscú.

Internacional

El general Fanil Sarvarov, jefe de la Dirección de Entrenamiento Operacional del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, murió este lunes debido a la gravedad de las heridas causadas por la explosión de un coche bomba en Moscú.

El Comité de Investigación de Rusia, que abrió ya una pesquisa al respecto, informó de que el explosivo se encontraba situado en la parte baja del vehículo de Sarvarov, según informaciones recogidas por la agencia rusa de noticias TASS.

La deflagración tuvo lugar en la calle Yasenevaya de la capital rusa, tal y como confirmó Svetlana Petrenko, portavoz de la entidad. “Según las primeras investigaciones, el artefacto fue colocado en el vehículo con premeditación. El general ha muerto tras sufrir graves heridas”, confirmó.

Este tipo de incidentes son comunes en Rusia, donde varios altos cargos del Ejército han muerto de esta forma desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania. El pasado mes de abril, el general Yaroslav Moskalik falleció en un atentado con coche bomba, también en Moscú.

Claves: , , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

2

Destacados en Portada

wave
post-title
Senadora Andrea Balladares se convierte en la primera presidenta de RN en sus 39 años de historia
post-title
Exigen justicia: Agrupación de memoria de Macul pide excavar sitio donde podrían haber 30 detenidos desaparecidos
post-title
Masivas protestas "No Kings" se expanden por EE.UU. y el mundo en rechazo a la administración de Donald Trump
post-title
Longueira toma distancia de Kast y respalda candidatura de Bachelet a la ONU

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X