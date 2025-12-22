Infraestructura escolar: reconstruyendo los cimientos de la educación pública

Entre 2022 y 2025 Chile destinó más de $421 mil millones a mejorar la infraestructura escolar pública. No es solo una cifra impresionante: es la señal más clara de que el país decidió tomarse en serio el lugar donde estudian nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos. Durante años, las comunidades pidieron baños dignos, salas seguras y techos sin filtraciones. Lentamente esa demanda se ha traducido en inversión concreta y visible.

Del total de lo invertido en esta gestión, $103 mil millones se destinaron a los nuevos Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y $318 mil millones se dirigieron a sostenedores municipales, gestión que también atiende la Dirección de Educación Pública.

Gracias a estos recursos se financiaron 1.358 proyectos en todo Chile: 1.089 en municipios y 269 en SLEP, con mayor concentración en la Región Metropolitana (211 proyectos), Maule (140) y Biobío (96), y, en el caso de los SLEP, son Gabriela Mistral (45), el SLEP Andalién Sur (31) y el SLEP Barrancas (29) los más atendidos.

Esta inversión no solo mejora infraestructura; también está corrigiendo desigualdades históricas. Las escuelas rurales, de zonas extremas y de comunas con menor capacidad técnica están recibiendo apoyo directo para planificar, formular y ejecutar proyectos que antes parecían inalcanzables.

La infraestructura escolar es un gran desafío. Es un pilar de la transformación educativa: los espacios educativos sostienen el aprendizaje, el desarrollo socioemocional y la vida comunitaria. Cuando una sala está deteriorada, cuando un baño está inhabilitado, cuando un patio no es seguro, la experiencia educativa se resiente.

A su vez, el país enfrenta desafíos climáticos crecientes. Por eso la infraestructura escolar no puede ser solo funcional: debe ser resiliente frente a inundaciones, calor extremo o eventos sísmicos, y eficiente desde el punto de vista energético. Ese es el estándar hacia el cual estamos trazando nuestra ruta de avance.

Por ello debemos abordar diversas líneas de trabajo: mantención y conservación de la infraestructura existente, reposición definitiva de establecimientos con deterioro estructural (cuando se requiera), atención de emergencias y, además, la incorporación progresiva de criterios de eficiencia energética, accesibilidad universal y resiliencia climática.

Por eso impulsamos una modernización profunda de la gestión de la infraestructura educacional pública. La DEP dejó atrás el antiguo modelo reactivo y fragmentado para instalar una gestión estratégica, territorial y planificada. Reestructuramos el Departamento de Infraestructura para cubrir el ciclo completo de inversión (diagnóstico, planificación, financiamiento, ejecución y seguimiento).

Un segundo cambio estructural fue que el Estado decidió conocer en detalle la realidad existente: por ello estamos realizando un Catastro Nacional de Infraestructura Escolar, cuyo universo alcanza a 7.023 locales a lo largo del país. A la fecha, se ha levantado información en cerca del 68% de ellos, equivalente a 4.765 locales, mediante una metodología 100% digital. Este esfuerzo arroja información relevante para la gestión: el deterioro promedio nacional, en torno al 22%, refleja principalmente la acumulación de años de escaso mantenimiento más que un riesgo severo inmediato. Lo verdaderamente preocupante es que alrededor del 40% de la superficie evaluada presenta deterioros entre un 25% y 50%, siendo fundamental identificar cuántos casos se acercan al rango superior de daño. Es importante destacar que no se han detectado superficies con deterioro superior al 75%, lo que permite precisar las prioridades de conservación con mayor efectividad.

Para enfrentar estos desafíos la infraestructura escolar ya no se gestiona desde una oficina aislada. Hoy opera un modelo de gobernanza técnica que articulan al Ministerio de Educación, la Dirección de Arquitectura del MOP, los Gobiernos Regionales y la sociedad estatal Desarrollo País. Cada actor aporta capacidades complementarias: los SLEP priorizan en sus territorios; el MOP ejecuta proyectos más complejos; los GORE cofinancian y aumentan la escala; Desarrollo País acelera reposiciones definitivas para comunidades que llevan años en salas modulares.

Esta coordinación permitió, por ejemplo, respuestas rápidas a emergencias. Solo en 2024 se tramitaron 86 proyectos de este tipo con una inversión de $32 mil millones. También se adjudicaron 118 proyectos de conservación en ocho regiones. Todo esto marca un punto de inflexión. Se pasó de reaccionar a emergencias a planificar el desarrollo de la infraestructura.

Sabemos que el desafío sigue siendo enorme. Las brechas acumuladas durante décadas, las exigencias normativas y el alza en los costos de construcción obligan a pensar la infraestructura escolar como una política de Estado. Por eso hemos propuesto avanzar hacia un Plan Nacional de Infraestructura Escolar 2026–2030, que permita consolidar esta transformación, incorporar criterios de resiliencia climática y eficiencia energética, y asegurar la formación permanente de los equipos técnicos en cada territorio.

La Nueva Educación Pública avanza no solo en su modelo pedagógico, sino en sus cimientos físicos. Y cuando esos cimientos son sólidos, la educación pública también lo es.