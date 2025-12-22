José Antonio Kast se reunirá con Michelle Bachelet y abre diálogo previo a asumir el mandato

En el marco de sus primeras definiciones políticas y diplomáticas como Presidente electo, José Antonio Kast sostendrá este lunes una reunión con la expresidenta Michelle Bachelet. El encuentro se realizará cerca del mediodía en la oficina de la exmandataria y forma parte de una serie de citas que el futuro jefe de Estado ha impulsado con exautoridades y líderes internacionales.

Se trata del segundo acercamiento de Kast con un exjefe de Estado chileno, luego de la reunión que mantuvo el viernes pasado con el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. En esa ocasión, el propio Kast ya había anticipado su interés por reunirse con Bachelet. “Le pediré consejos sobre cómo hacemos para que Chile vuelva a recuperar el reconocimiento mundial por la estabilidad, por la seguridad”, señaló entonces.

La cita con la exmandataria se produce en un contexto marcado por la incertidumbre respecto de si el próximo gobierno respaldará una eventual postulación de Michelle Bachelet al cargo de secretaria general de las Naciones Unidas. Consultado por este tema durante una reciente visita a Argentina, Kast evitó adelantar una postura definitiva.

“Me voy a juntar con ella y después eso tendrá que ser objeto de análisis. La resolución no tiene que ser inmediata. Nosotros lo que estamos diciendo es que vamos a escuchar todos los antecedentes”, afirmó. En la misma línea, agregó: “Algunos dicen, este señor no es capaz de llegar a acuerdo en nada, pero si alguien me explica por qué y cuál es la razón y cómo beneficia eso a Chile, yo siempre voy a estar dispuesto a escuchar”.

Tras el encuentro con la exmandataria, Kast iniciará una nueva gira internacional. Durante la tarde de este lunes viajará a Quito, Ecuador, donde el martes se reunirá con el presidente Daniel Noboa. Según informó la Oficina del Presidente Electo (OPE), la agenda contempla conversaciones sobre la crisis migratoria, los desafíos en materia de seguridad y el desarrollo comercial entre ambos países.

Además, se prevén reuniones con distintas autoridades ecuatorianas y representantes del mundo empresarial local. Esta será la segunda cita que Kast sostiene con un jefe de Estado en ejercicio desde que se impuso en la segunda vuelta presidencial.

Cabe recordar que, tras su triunfo electoral, el Presidente electo visitó Argentina, donde se reunió con Javier Milei y exploró la posibilidad de sumar a su futuro gobierno al economista José Luis Daza, actual secretario de Política Económica del país trasandino.

Finalmente, también se confirmó que durante enero Kast viajará a Perú para reunirse con el mandatario José Jerí. En paralelo, aún se mantienen en evaluación eventuales visitas a Estados Unidos y España, antes de asumir oficialmente la Presidencia el próximo 11 de marzo.