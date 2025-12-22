La Roja cerró el 2025 con un ascenso en el ranking FIFA

La Selección chilena puso fin al 2025 con sendos triunfos ante Perú y Rusia en su gira realizada por Sochi durante la fecha FIFA de noviembre.
La victoria ante la escuadra del Rímac le permitió a la Roja registrar un ascenso en el cierre del ranking FIFA de este año, el cual fue oficializado este lunes.
En ese contexto, el combinado nacional subió un casillero y se ubicó en el puesto 52° del escalafón mundial en esta actualización.
De manera paradójica, el elenco incaico quedó en el lugar 51°, pese a la derrota sufrida ante el conjunto chileno en suelo ruso.
En lo más alto del ranking, España se mantiene como la mejor selección del planeta, mientras que Argentina y Francia completan el podio.
TOP TEN RANKING FIFA
1° España – 1877.18 puntos
2° Argentina – 1873.33
3° Francia – 1870
4° Inglaterra – 1834.12
5° Brasil – 1760.46
6° Portugal – 1760.38
7° Países Bajos – 1756.27
8° Bélgica – 1730.71
9° Alemania – 1724.15
10° Croacia – 1716.88
SUDAMERICANOS EN EL RANKING
13° Colombia – 1701.3 puntos
16° Uruguay – 1672.62
23° Ecuador – 1591.73
39° Paraguay – 1501.5
48° Venezuela – 1465.22
51° Perú – 1459.57
52° Chile – 1457.84
76° Bolivia – 1329.56