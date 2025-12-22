Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 29 de marzo de 2026


La Roja cerró el 2025 con un ascenso en el ranking FIFA

Este lunes se oficializó la última actualización del año de la clasificación mundial, donde la Selección chilena sacó cuentas positivas tras su gira por Asia.

Este lunes se oficializó la última actualización del año de la clasificación mundial, donde la Selección chilena sacó cuentas positivas tras su gira por Asia.

Deportes

La Selección chilena puso fin al 2025 con sendos triunfos ante Perú y Rusia en su gira realizada por Sochi durante la fecha FIFA de noviembre.

La victoria ante la escuadra del Rímac le permitió a la Roja registrar un ascenso en el cierre del ranking FIFA de este año, el cual fue oficializado este lunes.

En ese contexto, el combinado nacional subió un casillero y se ubicó en el puesto 52° del escalafón mundial en esta actualización.

De manera paradójica, el elenco incaico quedó en el lugar 51°, pese a la derrota sufrida ante el conjunto chileno en suelo ruso.

En lo más alto del ranking, España se mantiene como la mejor selección del planeta, mientras que Argentina y Francia completan el podio.

TOP TEN RANKING FIFA

España – 1877.18 puntos
Argentina – 1873.33
Francia – 1870
Inglaterra – 1834.12
Brasil – 1760.46
Portugal – 1760.38
Países Bajos – 1756.27
Bélgica – 1730.71
Alemania – 1724.15
10° Croacia – 1716.88

SUDAMERICANOS EN EL RANKING

13° Colombia – 1701.3 puntos
16° Uruguay – 1672.62
23° Ecuador – 1591.73
39° Paraguay – 1501.5
48° Venezuela – 1465.22
51° Perú – 1459.57
52° Chile – 1457.84
76° Bolivia – 1329.56

Claves: , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

2

Destacados en Portada

wave
post-title
Banco Central asegura control oportuno de la inflación ante shock por alza de combustibles
post-title
Jeannette Jara arremete contra el Gobierno de Kast y asume liderazgo en la oposición: "Buscan dinamitar la institucionalidad"
post-title
Senadora Andrea Balladares se convierte en la primera presidenta de RN en sus 39 años de historia
post-title
Exigen justicia: Agrupación de memoria de Macul pide excavar sitio donde podrían haber 30 detenidos desaparecidos

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X