Mario Amorós: “Era inimaginable hasta hace poco que un candidato abiertamente pinochetista llegara a La Moneda”

Con la elección de José Antonio Kast, Chile inicia una nueva era política cuyas repercusiones ya resuenan a nivel internacional. El giro hacia la derecha no solo redefine el rumbo del país, sino que obliga a las izquierdas a replantearse su rol en un contexto de polarización creciente.

El historiador y periodista español, quien se ha dedicado a investigar a nuestro país, Mario Amorós, analizó el resultado del balotaje presidencial desde su perspectiva externa. “Era inimaginable hasta hace muy poco tiempo en Chile, que un candidato abiertamente pinochetista pudiera no solo llegar a La Moneda, sino que con esa holgura en el resultado”, destacó.

En su diagnóstico, el historiador manifestó que en la campaña las materias que “se han situado como temas de debate no son inocentes”. “Cuando desde hace años se bombardea en los grandes medios chilenos que la seguridad es un grave problema, a pesar de que las cifras indican que Chile es uno de los países más seguros de América Latina, no es desinteresado”, recalcó Amorós.

“También la inmigración es un tema que le conviene a la extrema derecha y a la derecha en Chile, porque lleva a discursos fáciles y autoritarios”, prosiguió en su análisis.

Para Amorós, existe además una tendencia en el país desde 2010 en el que “las elecciones las gana la oposición”. “Para ver si es una tendencia de más largo alcance hay que esperar unos años. Si este ciclo se prolongara, sí que se podría hablar evidentemente de un giro a la derecha”, aclaró el historiador.

En esa línea, el especialista lamentó el aumento de las corrientes en América Latina que “plantean una propuesta regresiva, autoritaria, para afrontar los desafíos de hoy”.

Sobre los retos que aquello representa para la izquierda, el periodista español sostuvo que: “El Chile de hoy plantea el desafío de tener un presidente de extrema derecha, pinochetista, con propuestas muy regresivas en cuanto al estado social y otros aspectos, y ahí la izquierda tiene que preguntarse qué hacer para volver a ser mayoría”.

“Es una pregunta que en Chile tiene sentido, porque evidentemente la izquierda ha perdido las elecciones, pero ha perdido con una candidata que ha tenido el 42% de los votos. En otras partes del mundo, ni siquiera hay una izquierda articulada que llegue a esa votación”, indicó Amorós.

En ese sentido, el historiador apuntó a que la izquierda debe cuestionar “qué demandas hay insatisfechas en la sociedad chilena, que hace que una parte de la población piense que la solución a sus problemas cotidianos vaya a venir desde la extrema derecha y no desde las fuerzas democráticas”.