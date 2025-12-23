31 Minutos, ópera, música y formación: Teatro del Lago en Frutillar presenta su Programación Artística 2026

Frutillar es un escenario imperdible y enero lo confirma: Teatro del Lago dará la bienvenida al nuevo año con uno de los fenómenos culturales más queridos de Chile. 31 Minutos llegará con su espectáculo familiar Don Quixote, en alianza con Teatro a Mil, en una invitación ideal para iniciar el verano junto a uno de los proyectos más transversales de la escena nacional. Humor, música y memoria colectiva se combinan en una experiencia pensada para niños, jóvenes y adultos.

Ese mismo mes, el Espacio Tronador recibirá Gloria del Canto, una ópera musical contemporánea del compositor Sebastián Errázuriz, con dirección escénica de María Izquierdo y Claudia Yolín, coproducida junto a MusicActual y Teatro Biobío. La obra propone un cruce entre ópera y teatro musical, incorporando una mirada crítica sobre el mundo social y mediático desde una estética innovadora.

Febrero continuará con el debut en Teatro del Lago del reconocido músico estadounidense Devendra Banhart, quien visitará Chile para un único concierto el sábado 7 de febrero en Espacio Tronador. Una velada de folk contemporáneo que promete convertirse en uno de los hitos musicales del verano.

“La temporada 2026 representa una síntesis muy profunda de lo que somos como Teatro del Lago: una programación de excelencia, con experiencias artísticas de alto nivel, siempre puesta al servicio de las personas. Nuestro principal énfasis seguirá estando en la formación y el impacto social, porque creemos que el arte se vive, se disfruta y se transmite, y que en ese proceso tiene la capacidad de transformar a las personas y a comunidades enteras”, afirmó el director ejecutivo de Teatro del Lago, Gonzalo Larenas.

Cerrando el verano, se desarrollará la primera edición de la Academia Latinoamericana de Música Avanzada (ALMA), en alianza con la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid. Esta inédita instancia formativa reunirá a jóvenes músicos de toda Latinoamérica, seleccionados a través de una convocatoria internacional que cerró el 8 de diciembre. Los participantes fueron escogidos por maestros de la propia escuela española. La academia contempla, además, una presentación abierta al público, acercando la excelencia de la formación internacional a la comunidad y posicionando a Frutillar como un polo de formación musical a escala regional.

Marzo marcará el inicio de dos de los programas educativos más emblemáticos de la Fundación: Puedes Bailar y Puedes Cantar, que abrirán oficialmente sus procesos 2026 convocando a niños, niñas, jóvenes y adultos a vivir una experiencia de transformación personal a través de la danza y la música coral. A la fecha, Puedes Cantar ha impactado a más de 4 mil participantes de coros escolares y agrupaciones comunitarias, mientras que Puedes Bailar ha beneficiado a más de 2 mil niños, niñas y jóvenes, consolidándose ambos como referentes nacionales en formación artística con impacto social.

Un eje central de la temporada será EduVida, el programa cultural gratuito de Teatro del Lago, que abre sus puertas a diversos públicos mediante funciones educativas, mediación artística, experiencias guiadas y butacas especiales. En 2026, EduVida fortalecerá su impacto gracias a la incorporación de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe como socio estratégico, entidad que financiará el acceso de nuevos públicos y respaldará el programa de alianza con la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Esta articulación refuerza el carácter regional e internacional del proyecto, consolidando a Frutillar como un polo de formación, acceso cultural e impacto social.

El resto del año estará marcado por una programación diversa que incluirá teatro, música clásica, espectáculos familiares, jazz, residencias artísticas, encuentros internacionales, exposiciones visuales y grandes conciertos sinfónicos. Entre los hitos destacan el regreso de Canticuénticos, homenajes escénicos, la Semana Internacional de la Guitarra, la presentación de la Orquesta de Cámara de Valdivia dirigida por Max Valdés y una nueva versión del Festival Patagonia, que volverá a reunir a artistas internacionales, elencos locales y participantes de los programas formativos.

“Esta temporada tiene propuestas muy masivas, pero también obras que se arriesgan, que cruzan disciplinas y que proponen nuevas formas de vivir el arte. Ese equilibrio es parte esencial de nuestra identidad”, señaló João Aboim, director artístico de Teatro del Lago.

De este modo, la Programación Artística 2026 reafirma la vocación de Teatro del Lago como un espacio donde conviven grandes figuras internacionales, la creación nacional, la formación artística y el acceso cultural, proyectando a Frutillar como un destino donde el arte se vive los 365 días del año.