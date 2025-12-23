Claudio Crespo suma apoyo de Johannes Kaiser y su defensa reitera que “actuó en el uso de sus funciones”

Este martes continuaron los alegatos de clausura de la defensa del excarabinero Claudio Crespo, acusado de ser el autor del disparo que dejó sin visión a Gustavo Gatica durante el estallido social. En su exposición, el abogado Mauricio Bascur reiteró que al momento de los hechos no existían normas escritas que regularan distancias ni direccionamientos en el uso de la escopeta antidisturbios.

Ante el tribunal, el jurista sostuvo que “no hay forma mecánica establecida para el uso de la escopeta antidisturbios”, afirmando que lo único exigible eran principios generales como legalidad, necesidad y proporcionalidad.

Bascur puso en duda que las declaraciones de funcionarios policiales puedan ser elevadas a estándar obligatorio, indicando que no existe consenso técnico. “Han habido personas que han señalado que la distancia era 15 metros, otros 20, otros 25, otros 30, e incluso 40 metros”, afirmó, agregando que ese conjunto de testimonios “no puede ser considerado un reglamento que sea susceptible de ser exigido el cumplimiento”.

Durante los alegatos, la defensa citó la declaración de la exdirectora de Derechos Humanos de Carabineros, Karina Soza, quien explicó que los protocolos de uso de la fuerza no establecen un procedimiento rígido. Según Bascur, Soza señaló que “el protocolo no es un paso a paso ni un checklist”, ya que el modelo es dinámico y depende del escenario concreto que enfrenta el funcionario en el denominado “teatro de operaciones”.

“El carabinero debe discernir frente a qué amenaza se está enfrentando para ver qué tipo de fuerza utiliza”, sostuvo la defensa, enfatizando que ese discernimiento se realiza en el lugar de los hechos y no puede ser evaluado de forma abstracta o posterior.

En otro tramo de su exposición, Bascur acusó un criterio “selectivo” del Ministerio Público al comparar este caso con otros episodios de uso de escopetas antidisturbios en los que no se persiguió penalmente a funcionarios, pese a registrarse personas lesionadas.

Respecto del fondo de la acusación, la defensa afirmó que el actuar de Crespo —incluso en la hipótesis de haber sido el autor del disparo— se encontraba amparado por el cumplimiento del deber. “Don Claudio Crespo actuó en el uso de sus funciones”, expuso el abogado.

Previo a la audiencia, el exteniente coronel de Carabineros recibió el apoyo del diputado y excandidato presidencial Johannes Kaiser (PNL). “Te agradecemos a ti por el servicio que has prestado a Chile y lamento muy profundamente cómo el Estado al cual juraste servir te ha tratado durante todo este tiempo”, dijo refiriéndose a Crespo y calificando el proceso judicial como “persecución política”.

En la misma línea, el diputado electo por el Distrito 10, Hans Marowski (PNL), sostuvo que se trata del “día 229 de despilfarro de recursos del Estado persiguiendo a quien hace su trabajo para proteger nuestra calma, nuestra libertad”. “Tienes todo nuestro apoyo y lo vas a seguir teniendo hasta el final”, dijo también hablándole al exuniformado.

Por su parte, Crespo sostuvo que su abogado “ha estado muy sólido en la parte legal” y recordó que la audiencia programada para este miércoles fue suspendida por Navidad, reanudándose el lunes. Por el momento, el tribunal mantiene fijada para el 9 de enero la entrega del veredicto.