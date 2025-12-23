Corredor humanitario, combate al crimen organizado y críticas a Maduro: las claves de la visita de Kast a Ecuador

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, llegó hasta el Palacio de Carondelet en Quito para reunirse con el mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa. El encuentro tuvo como ejes centrales la coordinación en seguridad, la lucha contra el crimen organizado y la gestión de la migración irregular, materias que Kast ha priorizado de cara a su futura administración.

Una vez culminado el encuentro, Kast valoró la disposición de Noboa y destacó los desafíos compartidos. “Enfrentar temas de inflación, pobreza, crimen organizado e inmigración ilegal no es fácil para ningún país. Aquí han dado muestras de que, más allá de las dificultades, cuando uno trabaja de manera seria y responsable, los países salen adelante”, señaló el líder del Partido Republicano, quien estuvo acompañado por los senadores electos Cristián Vial y Rodolfo Carter, quienes formaron parte de su equipo de seguridad durante su campaña presidencial.

“Las reuniones principalmente versaron sobre cómo enfrentar un tema común, que es el crimen organizado, que no respeta banderas, fronteras ni leyes, y que corrompe las instituciones. Eso requiere una mirada más allá de cada una de nuestras naciones”, afirmó.

Cabe destacar que Ecuador cerrará el 2025 como el año más violento de su historia, con más de 9 mil homicidios, según observatorios locales.

El corredor humanitario y la crítica a Venezuela

Uno de los planteamientos más concretos de la gira del presidente electo es la propuesta de un “corredor humanitario” para facilitar el retorno de migrantes venezolanos en situación irregular.

“Lo que hemos planteado es ver cómo se puede realizar un corredor para las personas que están de manera irregular en Chile, Perú y Ecuador, para que puedan volver a su patria. Y también solicitarle al gobierno venezolano que abra las puertas de sus fronteras”, explicó Kast.

El presidente electo fue categórico al responsabilizar al régimen de Nicolás Maduro por la crisis. “Es muy importante que nosotros, entre todos, veamos cómo solucionar el problema que genera una nación como Venezuela bajo una dictadura, que ha provocado que más de 8 millones de personas salgan de su patria”, sostuvo.

“Las relaciones con Venezuela desde nuestra patria están cortadas. Yo no reconozco a una dictadura. (…) El señor Maduro no solo no ha reconocido (los resultados electorales del 28 de julio de 2024), sino que tiene prohibido el ingreso de algunas personas que fueron victoriosas. Eso no quita que él debiera recibir a cualquier persona que quiera volver”, aseveró.

Respecto a la implementación de un corredor humanitario, Kast aclaró que cualquier acción formal corresponderá al gobierno en ejercicio hasta su toma de posesión el 11 de marzo. “Todo lo que sea ya algo más formal, lo tendría que ser el actual presidente de Chile en ejercicio, su cancillería. Para eso también tenemos una buena representación en embajada tanto en Perú como en Ecuador”, precisó.

Coordinación regional y mensaje a Colombia

Kast, quien ya se reunió con el presidente argentino Javier Milei y tiene previsto un encuentro en enero con el mandatario (i) peruano José Jerí, apeló también a la colaboración de otros líderes de la región.

“Yo espero que el presidente de Colombia entienda la crisis humanitaria que se está viviendo y apelo a su cargo para que pueda interceder frente a lo que hoy se vive en Venezuela”, declaró.

En tanto, el republicano sostuvo que el mensaje que busca transmitir es que esta gira trasciende lo político. “Más que un mensaje político, yo creo que es un mensaje de esperanza. De que si hacemos las cosas bien, puede haber mayor seguridad. La seguridad nos va a dar libertad y la libertad va a resguardar nuestras democracias”, concluyó Kast, vinculando directamente la lucha contra el crimen con la preservación del sistema democrático.

La Presidencia de Ecuador informó a través de X que en el encuentro se dialogó sobre “la importancia de fortalecer la cooperación en seguridad, lucha contra el crimen organizado, movilidad humana e impulso al comercio entre ambas naciones”, coincidiendo con los puntos destacados por el presidente electo.