"El principal negocio que ha hecho Chile en su historia": Gobierno destaca avances de la Estrategia Nacional del Litio

Tras una reunión encabezada por el Presidente Gabriel Boric en La Moneda, ministros de Estado y autoridades del sector minero entregaron un balance sobre los avances de la Estrategia Nacional del Litio, subrayando su impacto económico, su proyección de largo plazo y el carácter público del modelo impulsado por el Ejecutivo.

Esta cita se da luego de que el viernes 19 de diciembre Contraloría tomara razón sobre los contratos entre la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) y las empresas Codelco y SQM para la explotación de litio en el Salar de Atacama hasta el año 2060. Las autoridades coincidieron en que los acuerdos alcanzados posicionan a Chile como un actor central en la transición energética global y abren una nueva etapa para la minería estatal.

El biministro de Economía y Energía, Álvaro García, calificó los avances como un hito sin precedentes en la historia económica del país. “Este es probablemente el principal negocio que ha hecho Chile en su historia. (…) Codelco se ha constituido en el primer productor de cobre del mundo. Hoy día, además, se convierte en el primer productor de litio de salmuera del mundo”, afirmó.

En esa línea, destacó que una empresa estatal pasa a ser “un jugador de carácter mundial en la transición energética del mundo”, lo que no solo implica liderazgo productivo, sino también un flujo significativo de recursos para el país.

García enfatizó el impacto fiscal directo que tendrá la estrategia, señalando que los ingresos proyectados permitirán enfrentar desafíos estructurales. “Lo que esperamos llegue al Estado de Chile en los próximos años va a financiar por lo menos tres años consecutivos de todo el presupuesto del Ministerio de Vivienda”, resaltó, agregando que esto deja “la posibilidad de resolver el problema de vivienda a los próximos gobiernos”.

A lo anterior, sumó el efecto combinado del litio y el cobre: “Si a eso le sumamos el incremento en el precio del cobre más lo que obtendremos por litio, el Estado, el país, va a estar recibiendo alrededor de 6.000 millones de dólares adicionales al año”. Según el ministro, este escenario “deja un piso para que la economía crezca de manera más acelerada, genere más y mejores empleos y grandes oportunidades para las futuras generaciones”.

Desde el Ministerio de Minería, la jefa de la cartera, Aurora Williams, recalcó que la Estrategia Nacional del Litio va más allá de un acuerdo productivo puntual y responde a los desafíos estructurales de la minería contemporánea. “Esta estrategia nacional del litio, que fue mandatada por el Presidente Gabriel Boric al inicio de nuestro gobierno, no solo habla del aspecto productivo que hoy día podemos ver en la concreción y en el avance de este importante acuerdo, sino que además se hace cargo de la minería que hoy día está desafiada en el mundo”, explicó.

Por su parte, el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, también abordó el carácter histórico del acuerdo alcanzado. “Es un día muy especial para Codelco. Todos sabemos que Codelco es una empresa 100% propiedad del Estado y que en su gobierno corporativo la junta de accionistas está representada por el jefe de Estado”, señaló. En ese contexto, explicó que la reunión tuvo como objetivo informar directamente al Presidente Boric sobre los acuerdos y el proceso seguido, enfatizando que “esto es, de lejos, el contrato más importante que ha firmado Codelco en su historia”.

Pacheco destacó que la empresa estatal da un paso decisivo al ampliar su giro productivo. “Una empresa que nació como una empresa de cobre hoy día amplía su giro a ser una empresa de litio, asociada con otra empresa chilena que ha estado 30 años en este negocio y que lo conoce muy bien”, afirmó.

Ante las críticas a la estrategia de parte de distintos sectores políticos, la ministra Williams defendió el enfoque adoptado por el Ejecutivo, recordando que la minería es una actividad de largo plazo. “La minería requiere de tiempos, requiere de procedimientos, en particular la minería pública, de evaluación de proyectos, que normalmente trascienden los períodos de gobierno”, señaló.

En ese marco, recalcó que la estrategia fue construida con una amplia base participativa. “Ha tenido una consulta ciudadana entre 2023 y 2024, y hoy día llevamos del orden de 12 consultas indígenas realizadas, con una participación amplia de los territorios y de distintos incumbentes”, indicó la secretaria de Estado.

En tanto, Máximo Pacheco se refirió a los plazos y a la estructura de gobernanza del proyecto, detallando que Codelco y SQM constituirán una sociedad conjunta: “Vamos a tener una sociedad donde Codelco tiene el 50 más 1 de la propiedad y SQM el 50 menos 1”.

De acuerdo a sus precisiones, será el directorio de esa nueva sociedad el encargado de impulsar el desarrollo tecnológico, ampliar la producción y comercializar el litio del Salar de Atacama, consolidando así el rol del Estado en la conducción estratégica del recurso.