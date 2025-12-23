Escuela de Temporada 2026: U. de Chile ofrece más de 50 actividades gratuitas en la RM

En su undécima versión, y a más de 90 años desde su inicio, la Escuela de Temporada se articulará en torno a un trabajo colaborativo entre la casa de estudios, sus facultades y unidades, que dialogarán con organizaciones sociales y municipalidades de los territorios involucrados, centros culturales y mucho más.

Así, el 12 de enero, a las 19:00 horas se inaugurará este gran evento extensionista en el Centro Cultural de Puente Alto, con la presentación de la obra Romeo y Julieta, a cargo del Teatro Nacional Chileno. El acto inaugural se inscribe en la línea temática que orientará la programación de este año, centrada en la colaboración, la co-creación de conocimiento y la transformación social desde la participación ciudadana. Esta propuesta se desplegará a través de más de 50 talleres, cursos y actividades, con especial énfasis en el trabajo en territorios como Puente Alto, Melipilla y Parquemet.

Una de las principales novedades será la incorporación de la nueva línea de cursos Amanda Labarca, organizados por la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, en colaboración con la comunidad universitaria y los territorios de la Universidad. Estos espacios formativos, que se dictan en los distintos campus de la Universidad, ofrecerán cursos y talleres orientados al desarrollo de habilidades prácticas para la vida cotidiana y al fortalecimiento del bienestar colectivo y comunitario, como la creación de archivos locales, el manejo de finanzas domésticas, educación sexual y reproductiva para adolescentes, gestión de residuos orgánicos, entre muchos otros.

El Centro Cultural de Puente Alto Alcalde Juan Estay, el Centro Cultural Felipe Santander, el Parque Nuestra Señora de Gabriela, el centro bibliotecario municipal, sedes de Juntas de Vecinos y Centros de Extensión Municipal en la comuna de Puente Alto figuran entre las sedes que acogerán diversas actividades, entre las que destacan el conversatorio realizado por el actor Daniel Alcaíno, junto al director del Teatro Nacional Chileno, Cristian Keim.

La programación incluirá, además, actividades artísticas como la realización de un mural comunitario junto al ganador del Premio Nacional de Artes Plásticas 2025, Alejandro “Mono” González, así como la jornada de observación astronómica dedicada a las infancias, a cargo del profesor asistente de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la U. de Chile, Walter Max-Moerbeck.

En esa misma línea, la agenda de la EDT 2026 contempla iniciativas que se extenderán desde el lunes 12 hasta el sábado 17 de enero, entre ellas un operativo veterinario en los Centros de Extensión Municipales de Puente Alto, a cargo de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile. Asimismo, se suman instancias como las jornadas de promoción de la salud oral para las infancias, impulsadas por la Facultad de Odontología, y asesorías jurídicas desarrolladas por la Facultad de Derecho.

En esta Escuela de Temporada participarán diversas iniciativas académicas y de investigación de la Universidad de Chile, entre ellas la Red Transdisciplinaria sobre Envejecimiento (RedEn); el Grupo Transdisciplinario para la Obesidad de Poblaciones (GTOP); la Red de Investigación en Interseccionalidad, Género y Prácticas de Resistencias; y la Red de desarrollo, diseño y caracterización de biomateriales compuestos a partir de subproductos agrícolas y forestales utilizando micelio como aglutinante, junto a la Unidad de Redes Transdisciplinarias de la VID, aportando miradas diversas, innovadoras y comprometidas con los desafíos sociales, culturales y territoriales del país.

Para las personas mayores, la Escuela de Temporada 2026 ofrecerá talleres como el Conversatorio sobre derechos civiles para personas mayores, dictado por el profesor Jhonny Acevedo, y el curso Sexualidad y adultos mayores. En paralelo, la Facultad de Ciencias Agronómicas realizará una cata de aceite de oliva, además de actividades sobre siembra y cosecha de alimentos. La Facultad de Artes, por su parte, participará con talleres de cerámica, escultura y creación textil, entre otras actividades.

Por su parte, Parquemet será la sede de diversas jornadas. Se contemplará una observación solar dedicada a las infancias el domingo 11 de enero, por el académico del Plantel, Walter Max-Moerbeck, y la Dra. en Astrofísica de la Universidad Andrés Bello, Andrea Mejías. Continuando con el miércoles 14 de enero, la estudiante de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, Constanza Cornejo, presentará el taller “Ecopajarones: Introducción al pajareo urbano”, que busca promover el conocimiento y la valoración de la fauna silvestre presente en espacios urbanos.

Asimismo, el jueves 15 de enero, la académica Consuelo Fritz desarrollará el taller “Del Desecho al Material: Biomateriales Fúngicos y Economía Circular”, que tiene por objetivo sensibilizar y contextualizar alternativas sostenibles frente a los materiales plásticos de origen sintético. En esa misma línea, el viernes 16 de enero, el funcionario Nicolás Rojas realizará la charla y recorrido “Turistiemos el Parquemet”. La actividad será facilitada por Radio U. Chile, y su objetivo será conocer la historia de Santiago desde el Cerro San Cristóbal, a través del recorrido patrimonial junto a la ONG Cultura Mapocho.

En alianza entre la Casa de Bello y el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), el martes 13 de enero se realizará el “Taller artístico para público infantil o juvenil” en Melipilla, espacio que tiene como objetivo vincular a niños, niñas y jóvenes con las artes visuales y el patrimonio del MNBA, mediante una experiencia educativa con pertinencia territorial. En tanto, el viernes 16 de enero se desarrollará la “Visita educativa al Museo Nacional de Bellas Artes”, recorrido guiado y experiencia educativa vinculada a la colección del Museo y a su trabajo de mediación cultural. Asimismo, el jueves 15 de enero se realizará el conversatorio “La críticia después de la crítica” en conjunto a Palabra Pública.

Con esta nueva edición, la Escuela de Temporada 2026 de la Universidad de Chile convoca a familias, jóvenes y organizaciones a participar en actividades abiertas y colaborativas, reafirmando su compromiso con la extensión universitaria, la presencia territorial y la generación de espacios de encuentro, reflexión y aprendizaje bidireccional con las comunidades.

Para el director de Extensión de la Universidad de Chile, Fabián Retamal, “esta versión de la Escuela de Temporada es particularmente significativa, ya que nos permite dar cuenta de la estrecha y sostenida colaboración de la Universidad con los territorios. No es casual que su lema sea ‘Somos universidad, somos territorio’: expresa con claridad que somos parte activa de los espacios donde nos insertamos”.

A esto, Retamal agregó que “tenemos estudiantes que provienen de Puente Alto y Melipilla, así como académicas y académicos que desarrollan allí su quehacer”. En esta oportunidad, la Universidad de Chile se despliega territorialmente para ofrecer cursos de extensión gratuitos, talleres, charlas y una diversidad de encuentros, poniendo el conocimiento al servicio de las comunidades.

Asimismo, el director de Extensión sostuvo que la Escuela de Temporada “no es solo un período de alta actividad académica y cultural; es, sobre todo, un espacio de reafirmación del compromiso social de la Universidad, orientado al desarrollo conjunto y a la creación compartida de saberes, a partir del encuentro genuino entre la Universidad y las comunidades”.

Escuela de Temporada: origen y propósito

Desde su creación, en enero de 1936, la Escuela de Temporada se ha consolidado como un dispositivo de extensión universitaria orientado a fortalecer el vínculo entre la Universidad de Chile y las comunidades. Cada año, estudiantes, funcionarios y académicos presentan propuestas culturales y formativas que dan cuerpo a su programación.

Adicional a los cursos Amanda Labarca, la línea de acción de 2026 contempla talleres territoriales enfocados en la activación local, que refuerzan el carácter práctico y colaborativo de la Escuela de Temporada, promoviendo el aprendizaje activo y el intercambio de experiencias.

Los diálogos en el territorio, por su parte, proponen jornadas de reflexión colectiva entre la comunidad universitaria y actores sociales, culturales y comunitarios, poniendo en valor la articulación entre saberes académicos y conocimientos locales.

Finalmente, los eventos deportivos y recreativos buscan fomentar una participación amplia mediante actividades abiertas —como presentaciones artísticas, encuentros deportivos, ferias temáticas y muestras audiovisuales— apoyadas por estrategias de difusión digital.

El programa completo de la Escuela de Temporada 2026 se encuentra disponible para su revisión en: uchile.cl/ escueladetemporada