"Hacia un modelo de negociación colectiva multinivel": Gobierno enviará proyecto al Congreso a inicios de enero

El proyecto de negociación ramal o multinivel, una de las promesas de campaña del Presidente Gabriel Boric, ha sido reiterado en tres de sus cuatro cuentas públicas y volvió a anunciarse el 1 de septiembre. En esa ocasión, el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, aseguró: “Hay un compromiso para el mes de octubre, un proyecto que estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda”. Sin embargo, el ingreso al Congreso se postergó.

Según La Tercera, ahora el Ejecutivo fijó una fecha definitiva: el 5 de enero presentará la iniciativa. Y los contenidos fueron expuestos este lunes a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en una reunión encabezada por Boccardo y el ministro de Hacienda, Nicolás Grau.

El gobierno explicó que “el proyecto permitirá que Chile avance desde un sistema de negociación fragmentado hacia un modelo de negociación colectiva multinivel, donde trabajadores y empleadores dialoguen en igualdad de condiciones sobre salarios, condiciones laborales, productividad y desafíos del mercado del trabajo”.

Según el Ejecutivo, la propuesta “trasciende la visión tradicional al vincular directamente la mejora de las condiciones laborales con la eficiencia productiva, la innovación y el desarrollo sostenible del país”.

La iniciativa contempla acuerdos sectoriales que, según se detalló, “fomentarán las mejoras productivas mediante incentivos sustancialmente mayores para la Investigación y Desarrollo tecnológico (I+D) y permitiendo un mayor grado de adecuación de la jornada acorde las diversas realidades sectoriales y subsectorial”.

Para ello se diseñará un sistema en tres niveles: sectorial, intermedio y empresa. Y se adelanta un énfasis en capacitación, certificación de competencias y transición tecnológica.

Debate por salarios

Uno de los puntos más sensibles fue la inclusión de los sueldos en la negociación. Mientras el exministro de Hacienda Mario Marcel defendía que ese tema debía permanecer en la negociación tradicional entre empresa y sindicato, el Ministerio del Trabajo -desde la gestión de Jeannette Jara- insistió en incorporarlos, postura respaldada por la CUT. Con los detalles ya conocidos, se confirma que prevaleció la visión del Trabajo.

Resistencia empresarial

La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) se restó de la mesa tripartita creada por el gobierno el año pasado y volvió a hacerlo hace dos semanas, cuando fue invitada nuevamente por el Ministerio del Trabajo.

La multisindical sostiene que avanzar en la negociación ramal es una mala política pública que afectará el empleo y golpeará especialmente a las pequeñas y medianas empresas.