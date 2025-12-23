Inauguran el Centro Espacial Nacional, "una de las obras más importantes en ciencia y tecnología"

Este lunes 22 de diciembre, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, encabezó la inauguración del Centro Espacial Nacional (CEN), recinto de 5.800 metros cuadrados que reunirá capacidades de investigación, desarrollo e innovación en materia espacial.

En compañía de los ministros y ministras de Defensa Nacional, Adriana Delpiano; Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren; Educación, Nicolás Cataldo; Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación; Aldo Valle; y el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, General del Aire Hugo Rodríguez, entre otras autoridades, el Jefe de Estado destacó que “esta es una de las obras y proyectos más importantes alcanzados por Chile en materia de ciencia y tecnología”.

“Hoy es un día para estar felices y orgullosos porque el conocimiento de frontera que alberga está llamado a desarrollar más beneficios y proyectos para Chile. Es un trabajo interministerial, pero además, entre el sector público, el sector privado, la academia, la sociedad civil y la Fuerza Aérea”, añadió.

El objetivo del CEN es impulsar la investigación y desarrollo de tecnología espacial en Chile, además de ser un lugar de encuentro para que países de Sudamérica impulsen sus propios programas espaciales mediante una vinculación multilateral.

Permitirá llevar a cabo proyectos desde la investigación básica hasta la demostración en un entorno operativo, acortar los tiempos de transferencia tecnológica, y aumentar la autonomía y soberanía nacional respecto de la industria espacial, posicionando a Chile como referente regional en este campo.

El nuevo centro, además, abrirá nuevas oportunidades de colaboración internacional a través de convenios de cooperación en el ámbito espacial, fundamentales para acceder a tecnologías de punta, compartir conocimientos, generar programas espaciales binacionales y participar en misiones espaciales conjuntas.

“Aquí el objetivo es promover la paz, un desarrollo sostenible, una visión estratégica a largo plazo que le va a permitir a Chile posicionarse como un socio confiable para otros países, generando un ecosistema espacial dinámico y colaborativo”, profundizó el Mandatario.

Y agregó: “Más allá de las diferencias que pueden haber, que son legítimas en una democracia, tenemos un proyecto compartido, un proyecto común. Ese proyecto se llama Chile, un desarrollo para su pueblo, para su gente, mayor bienestar, mayor cohesión, una sociedad mejor. Este centro significa eso”.

La construcción del Centro Espacial Nacional inició en mayo de 2024. Cuenta con un Centro de Control de Misión para operar los satélites en órbita del Sistema Nacional Satelital; un Laboratorio para el Desarrollo de Tecnología Espacial para ensamblar, integrar y testear satélites, entre otras tecnologías; un Laboratorio de Ciencia de Datos para procesar la información obtenida desde el espacio, que considera data centers y una supercomputadora; y un Laboratorio de Investigación, Innovación, Emprendimiento y Promoción del Talento para generar capital humano en el área espacial, vinculando a la academia con la industria.

La ministra de Defensa Nacional, Adriana Delpiano, aseguró que “el Centro Espacial Nacional es un salto tecnológico clave para las capacidades de defensa e investigación de nuestras fuerzas armadas. Al mismo tiempo es un símbolo de cómo desde nuestra Defensa Nacional contribuimos al desarrollo del país, impulsando la innovación y la tecnología con un modelo de triple hélice en el que convergen el sector público, incluidas nuestras Fuerzas Armadas, el sector privado, a través del Laboratorio de Emprendimiento e Innovación, y la academia”.

Por su parte, el ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aldo Valle, puntualizó que “el Centro Espacial Nacional es un hito histórico para Chile y una expresión concreta de cómo el Estado apuesta por la ciencia y la tecnología como pilares de su desarrollo y soberanía. Desde el Ministerio de Ciencia tenemos el mandato de promover y coordinar la actividad espacial civil, asegurando que el conocimiento científico esté al servicio del país. Por eso, los proyectos científicos que se desarrollen en el CEN contarán con una Comisión Científico-Técnica, con participación de investigadores e investigadoras que orientará y priorizará iniciativas de alto impacto. Este centro fortalece nuestras capacidades espaciales, impulsa la innovación y la formación de talento, y proyecta a Chile como un referente regional en ciencia y tecnología espacial”.