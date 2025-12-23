Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 30 de marzo de 2026


La publicación de Cristián Zavala con la que insinúa una despedida de Coquimbo

El extremo, una de las figuras del flamante campeón del fútbol chileno, realizó un post en sus redes sociales en la cual da a entender una posible partida del club.

El extremo, una de las figuras del flamante campeón del fútbol chileno, realizó un post en sus redes sociales en la cual da a entender una posible partida del club.

Deportes

Tras la histórica campaña en la que conquistó en el Campeonato Nacional 2025 su primer título en la Primera División del fútbol chileno, Coquimbo Unido ha visto partir a parte de sus grandes figuras, como son el técnico Esteban González, el volante Matías Palavecino, entre otros.

Y ahora todo parece indicar que se sumará Cristián Zavala. Es que el extremo realizó a través de sus redes sociales una publicación con tintes de despedida del cuadro “pirata” y, de paso, alertando sobre un posible regreso a Colo Colo.

“¿Cómo que tenés que irte? Si recién te vi llegar”, dice parte de la frase de la canción “A las nueve”, de No Te Va Gustar, con la que acompañó una foto haciendo una reverencia al hincha del conjunto aurinegro.

cristian zavala

Consignar que Zavala arribó a Coquimbo Unido en el segundo semestre y se convirtió rápidamente en una de las principales figuras del campeón.

En el conjunto nortino el futbolista disputó 13 partidos, con un registro de dos goles y cuatro asistencias.

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