Más competencia para Michelle Bachelet: Argentina postula a Rafael Grossi a la ONU

Durante la jornada del lunes, la Cancillería argentina presentó oficialmente la candidatura de Rafael Grossi para convertirse en el próximo secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cargo que se ejercerá en el período 2027-2031.

Según informó La Nación Argentina, para respaldar la postulación del actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el gobierno argentino creó una unidad especial de coordinación, cuyo objetivo será articular apoyos diplomáticos y políticos de cara al proceso de selección.

Grossi, de 64 años, es hasta ahora el único candidato oficial al cargo, a la espera de que se formalicen otras eventuales postulaciones, entre ellas las de la expresidenta chilena Michelle Bachelet y la exvicepresidenta de Costa Rica, Rebeca Grynspan.

Cabe recordar que el pasado 25 de noviembre, la ONU inició oficialmente el proceso para elegir a su próximo secretario general, quien asumirá funciones el 1 de enero de 2027. De acuerdo con el calendario establecido, las nominaciones se recibirán hasta el 1 de abril de 2026, mientras que la selección de candidatos comenzará hacia fines de julio del próximo año.

Durante el acto realizado en Buenos Aires, Grossi subrayó la necesidad de un liderazgo activo al frente del organismo internacional. “Necesitamos un secretario general que se ponga las botas y vaya donde existe el problema, un secretario general que vaya y cruce una línea del frente aunque haya una guerra”, afirmó.

Asimismo, enfatizó la importancia de una ONU más cercana a la ciudadanía. “Necesitamos unas Naciones Unidas que estén conectadas con los problemas de la gente y no con la aprobación de espesos documentos, y lo digo como diplomático que ha dedicado toda su vida a esos consensos de documentos que después nadie lee”, concluyó.