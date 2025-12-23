Operación Apocalipsis: RN se abre a respaldar reforma a Gendarmería tras reunión con el Gobierno

Este martes los diputados de Renovación Nacional Frank Sauerbaum —jefe de bancada—, Diego Schalper y Eduardo Durán, se reunieron con la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, y el ministro de Seguridad, Luis Cordero. En el encuentro se abordó el proyecto de reforma constitucional que busca separar las funciones de seguridad pública y reinserción social de Gendarmería de Chile.

La cita se produjo mientras se desarrolla la quinta jornada de formalización de los imputados en la denominada Operación Apocalipsis, investigación que desarticuló una extensa red de corrupción al interior de recintos penitenciarios y que derivó en la detención de 47 gendarmes y 23 civiles.

El pasado martes, el Presidente Gabriel Boric anunció el envío al Congreso de esta reforma constitucional, calificando el operativo como “un golpe inédito al crimen organizado” enfatizando que “la participación de funcionarios del Estado en este tipo de manejos es inaceptable y repulsiva”. Además, subrayó que “no podemos permitir que los recintos penitenciarios sean espacios para delinquir”, manifestando su expectativa de contar con apoyo transversal para la iniciativa.

Tras la reunión, el diputado Diego Schalper recalcó que la seguridad debe ser el eje del debate legislativo. “Tenemos la convicción de que la prioridad del mes de enero debe estar puesta en la seguridad. La Operación Apocalipsis ha puesto de manifiesto que existe un tremendo desafío en materia de control penitenciario”, señaló, añadiendo que “el control carcelario es fundamental para el combate al crimen organizado”.

Schalper enfatizó en que la motivación de Renovación Nacional está en la agenda legislativa en seguridad: “En ese contexto, he sido insistente, especialmente a la luz de los casos conocidos en los últimos días, en avanzar en la tipificación del robo en multitud, más conocido como ‘turbazo’. Esperamos una reacción del gobierno respecto de este proyecto, del robo de celulares y de otras iniciativas que también son relevantes”.

Por su parte, el diputado Eduardo Durán fue enfático al calificar los hechos conocidos en la investigación judicial: “Lo que se ha conocido es grave e inaceptable. Que quienes tienen el deber de resguardar la legalidad y la seguridad de las cárceles se corrompan debilita al Estado y pone en riesgo a la ciudadanía”.

Durán planteó que “no basta con sumarios administrativos”, sino que se requiere “una reforma profunda al sistema penitenciario, con control del patrimonio de los funcionarios, rotación en cargos críticos y un control efectivo contra el crimen organizado”.

En esa línea, enfatizó que “Gendarmería debe ser una institución disciplinada, jerarquizada y subordinada al poder civil” y advirtió que “las cárceles no pueden seguir siendo el cuartel general del narcotráfico y del crimen organizado”.

Así, Duran reiteró la disposición de su sector a respaldar los cambios: “Estamos disponibles para aprobar toda propuesta del gobierno que vaya en la dirección de fortalecer el rol institucional de Gendarmería y su responsabilidad real sobre las cárceles del país. Se requieren decisiones firmes, concretas y de fondo, ojalá dentro de esta legislatura”.

En paralelo, la investigación de la Operación Apocalipsis continúa con medidas cautelares aún pendientes para la mayoría de los imputados, mientras el Ministerio Público mantiene un plazo de investigación de 300 días.