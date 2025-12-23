Para combatir la contaminación acústica: Gobierno revisa norma de ruido vehicular con foco en motocicletas

Este martes, los ministerios de Transportes y Medio Ambiente anunciaron el inicio del proceso para revisar el Decreto Supremo que regula las emisiones de ruido de vehículos livianos, medianos y motocicletas. La medida tiene por objetivo evaluar la incorporación de mecanismos que permitan “controlar para disminuir el ruido generado por motocicletas en uso, un ámbito que actualmente no se encuentra cubierto por la normativa vigente”.

El proceso se formalizó con la publicación en el Diario Oficial del decreto que inicia la revisión de la norma. Con ello, se dio paso a una etapa de “análisis técnico y regulatorio que permitirá estudiar nuevas herramientas de control, orientadas a reducir la contaminación acústica en las ciudades y mejorar la calidad de vida de las personas”.

Al respecto, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, explicó que: “El ruido es un contaminante invisible que afecta la salud, el descanso y el bienestar de las personas. Por eso estamos iniciando la revisión de esta norma, con el objetivo de avanzar en soluciones que nos permitan enfrentar una fuente relevante de contaminación acústica en nuestras ciudades, como es el aumento del parque de motocicletas y, en particular, aquellas que circulan con sistemas de escape alterados o en mal estado”.

Por su parte, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, señaló que el trabajo busca “analizar nuevas maneras para controlar el cumplimiento de los niveles de ruido de un vehículo, especialmente si consideramos que hoy solo podemos certificar ese aspecto, cuando el vehículo ingresa al país y es homologado”.

“Este paso que estamos dando es sumamente relevante, debido a que nos permite instalar en la mesa nuevos mecanismos de control, siendo un caso potencial, las actuales inspecciones de vehículos en las plantas de revisión técnica, por mencionar un ejemplo”, destacó.

Actualmente, la norma vigente establece límites máximos de emisión de ruido para los autos nuevos que ingresan al parque automotor, los cuales se miden al momento de su homologación, previo a la primera inscripción en el Registro Civil. Sin embargo, no existen mecanismos de control posteriores para los vehículos que ya están en circulación. En el caso específico de las motocicletas, estas han tenido un “crecimiento significativo”, con un aumento del 40% en un período de cuatro años.

Estudios del Ministerio del Medio Ambiente revelan que “existen diferencias de hasta 20 decibeles entre motocicletas nuevas homologadas y esas mismas unidades en uso, principalmente asociadas a modificaciones irregulares o deterioro de los sistemas de escape”. A la fecha, el tránsito vehicular constituye la principal fuente de ruido ambiental en las zonas urbanas del país, representando un 70% de los niveles de ruido en Santiago.

Por ello, “la revisión del decreto permitirá analizar alternativas como eventuales controles en revisiones técnicas u otras herramientas de fiscalización en terreno, las que deberán ser evaluadas desde una perspectiva técnica y coordinada entre los distintos organismos competentes”