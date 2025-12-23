Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 30 de marzo de 2026


Revelan la primera supuesta exigencia de Francisco Meneghini a la U

El técnico argentino, el gran candidato para convertirse en nuevo entrenador de los estudiantiles, habría solicitado a Azul Azul la llegada de un refuerzo bombástico que ya tendría nombre.

El técnico argentino, el gran candidato para convertirse en nuevo entrenador de los estudiantiles, habría solicitado a Azul Azul la llegada de un refuerzo bombástico que ya tendría nombre.

Deportes

Tras oficializarse el lunes su salida de la banca de O’Higgins, Francisco Meneghini se acerca a pasos agigantados a convertirse en el nuevo entrenador de Universidad de Chile de cara a la siguiente temporada.

El estratego argentino podría ser confirmado por el cuadro azul en las próximas horas y el periodista Christopher Antúnez, en el portal BolaVip, dio a conocer la supuesta primera exigencia que le realizó a la dirigencia de la U. Sería la llegada de un refuerzo bombástico.

“El joven entrenador tendrá mucho trabajo, y su primer objetivo es vencer a Palestino para acceder a la Copa Sudamericana, y por eso ya tiene un nombre para el arco azul“, detalló el reportero.

“Se trata del ex seleccionado nacional y un hombre que hizo una gran carrera en Racing Club, hablamos de Gabriel Arias, el que llegará a la U para pelear el puesto con Gabriel Castellón“, añadió.

Consignar que el portero fue dirigido por Meneghini en Unión La Calera y viene de finalizar su largo vínculo con la Academia, por lo que se encuentra como agente libre.

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